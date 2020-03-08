發燒、咳嗽以為是肺炎 女大生差點因罕見淋巴瘤送命

頸部出現腫塊、莫名變瘦，當心是罕見淋巴瘤。一名20歲的女大生，兩年半前發現右頸部出現腫塊，但因無疼痛感而不以為意，直到感覺腫塊變大、數量變多且常咳嗽而就醫，經檢查發現罹患何杰金氏淋巴瘤第四期，但因身體虛弱，家人原欲放棄、並轉至安寧病房，後轉院由醫師評估，經化療加標靶治療下，病情獲得緩解並控制至今。

收治該女患者的中華民國血液及骨髓移植學會秘書長、花蓮慈濟血液腫瘤科醫師李啟誠表示，最近因新冠肺炎疫情，使得大家對自身身體狀況比較警覺，但何杰金氏淋巴瘤，症狀跟肺炎與流感也非常像，也須注意。

李啟誠說，何杰金氏淋巴瘤是淋巴瘤的一種，形成的原因是淋巴系統運作異常，導致淋巴球過度增生，並容易聚集在頸部、腋下或是腹股溝三個位置。而此淋巴瘤可以分成何杰金氏及非何杰金氏淋巴瘤兩種，台灣兩類患者都有，其治療的方式大同小異，差別為何杰金氏淋巴瘤的癌細胞具有CD30抗原，外型長得類似貓頭鷹眼睛。

據衛福部2016年癌症登記報告顯示，何杰金氏淋巴瘤患者以年輕族群居多，超過四成患者介於15歲至34歲間。

而據學會統計，何杰金氏淋巴瘤臨床上有六大症狀，包括不明原因反覆發燒（38度以上）、身體出現不痛的淋巴腫塊（頸部、腋下、腹股溝）、體重不明減輕、夜間盜汗、皮膚紅疹及搔癢、咳嗽且呼吸急促等。由於症狀與流感、肺炎常出現的發燒、頭痛、肌肉痠痛、咳嗽等症狀類似，故常被忽略。他說，但不同的是，流感通常一周內會康復，但何杰金氏淋巴瘤症狀則持續，就醫確診時大都為三、四期。

李啟誠說，何杰金氏淋巴瘤雖不好確診，但治癒率及存活率遠比其他癌症好，即便晚期都有近六成存活率。醫師會根據細胞型態、惡性度、臨床分期及病人健康狀況，來決定治療方式。

他說，何杰金氏淋巴瘤主要透過化學治療，並搭配標靶或放射線治療為主，而非手術治療。如該女患者雖為四期，原預估僅剩一年初可活，家人在台北原以為已無藥可醫，後轉回花蓮經他評估，本身年輕且無其他疾病下，建議以化療加標靶藥物治療，目前身體狀況轉好、已存活超過兩年外，也重回學校上課。