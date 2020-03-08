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吳德榮：今明如暖夏 周二各地氣溫驟降

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
中央氣象局預估，今白天各地高溫普遍在25度以上，中南部地區高溫可達28至30度間，且日夜溫差較大。本報資料照片
中央氣象局預估，今白天各地高溫普遍在25度以上，中南部地區高溫可達28至30度間，且日夜溫差較大。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明白天溫暖炎熱有如夏天，但周二各地氣溫驟降，周三白天逐漸回溫，而周五下午至周六清晨又有另一波鋒面通過。

吳德榮指出，今天台灣在鋒面南方的暖氣團內，天氣為多雲時晴，白天微熱早晚涼。東半部迎東南風，有局部短暫降雨的機率，對戶外活動、影響不大。預測今天北部18至29度、中部17至30度、南部17至32度、東部18至30度。明天鋒面北移，暖氣團更增強，各地晴朗穩定，白天氣溫再升、暖熱如夏。

他說， 最新模式模擬顯示，周二（10日）鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部也有局部短暫雨的機率。無論這波冷空氣的強度會不會達到大陸冷氣團等級，都不會改變各地氣溫驟降的狀況，北台轉「濕冷」，中部微冷、南部轉涼。不過這波影響不長，周三白天起冷空氣減弱，周四至周五上午、晴朗穩定微熱。

只是周五下午起至周六清晨另一波鋒面通過，冷空氣逐漸南下，天氣再轉雨、變冷。未來一周仍維持乍暖還寒的型態。

中央氣象局說，今天鋒面通過北部海面，大氣環境比昨天更不穩定，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區偶有小飄雨現象，中南部平地維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨各地低溫18至22度間，相當舒適。白天各地高溫普遍在25度以上，中南部地區高溫可達28至30度間，且日夜溫差較大。

氣象局提醒，由於鋒面較靠近加上風速偏弱有利霧的生成，西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度的機率，；基隆北海岸則有出現突發性大浪的潛勢，海邊活動也請留意。

氣象局說，下周二鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，北台灣在鋒面通過後氣溫將明顯下降。

下周三東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，清晨是這波涼空氣影響我們最明顯的時候。

氣象局 吳德榮 天氣動態

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