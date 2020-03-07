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因應公眾集會指引 衛武營節目入場觀眾需登記聯絡資訊

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
衛武營指出，即日起，所有進入廳院的觀眾，均需在票根留存姓名、電話、地址等基本資料，若有未填資料觀眾，工作人員將於中場休息時間請觀眾補登記資料。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
衛武營指出，即日起，所有進入廳院的觀眾，均需在票根留存姓名、電話、地址等基本資料，若有未填資料觀眾，工作人員將於中場休息時間請觀眾補登記資料。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營國家藝術文化中心今晚指出，依據中央流行疫情指揮中心最新公布之公眾集會因應指引，與文化部的因應原則，為提升強化衛武營整體防疫措施。即日起，入場觀眾需登記聯絡資訊。

衛武營指出，即日起，所有進入廳院的觀眾，均需在票根留存姓名、電話、地址等基本資料，若有未填資料觀眾，工作人員將於中場休息時間請觀眾補登記資料。

觀眾若有以下任一情況，將協助辦理退票相關事宜：1. 額溫超過攝氏37.5度、2. 未配戴口罩、3. 依疾病管制署定義，近14日有中港澳、韓國、義大利、德國、法國、西班牙、伊朗旅遊史、4. 曾接觸有上述國家旅遊史者，且有發燒或呼吸道症狀、5.連續咳嗽。

為確保觀眾與演出團隊等眾人安全，衛武營為讓觀眾欣賞演出期間能保持約1公尺適當距離，將由工作人員採間隔座或其他保持適當距離之安排入座。

因應最新疫情，取消演出實屬非常時期作為，衛武營將陪伴表演團隊，攜手共度難關。針對目前已取消演出之節目（最新節目異動情形請參閱附件），衛武營將持續與表演團隊協商，待疫情穩定後，另行安排演出檔期，並於適當時機對外公布。

此外，衛武營在三樓服務中心與各廳院入口處，將提供酒精消毒液供民眾使用。公共空間針對手部容易接觸的範圍，如電梯按鍵、飲水機面板、場館各處把手等，每小時使用消毒液消毒一次。所有執勤人員均全程配戴口罩，空調採通風換氣模式，以確保場內空間之舒適通風。

廳院若有演出節目，觀眾入場前均需在驗票處量測額溫，並應全程配戴口罩。進場和散場皆妥善規畫動線及控管人流，並加強廳院在演出前、中、後的清潔與消毒工作。

衛武營 疫情 口罩

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