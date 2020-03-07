台助帛琉採檢案 新光醫院更正：無關美大使館

台灣近日跨海協助帛琉檢驗武漢肺炎疑似個案，成功抗疫。新光醫院今晚發出聲明更正記者會內容，強調本案與美國大使館無直接關聯，因檢驗結果與記者會僅相隔1小時而出現口誤。

新光醫院院長侯勝茂今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，近日接獲帛琉一名美籍志工出現疑似武漢肺炎症狀，但因檢體送回美國耗時費力，因此美國大使館、帛琉政府轉而向台灣請求協助，成功完成視訊採檢，並由護理人員將檢體帶入台灣進行檢驗。

新光醫院晚間發布澄清稿指出，由於本案抵台、檢驗結果出爐至記者會召開時間僅相隔1小時，匆忙之中出現口誤，澄清本案與美國大使館並無直接關連，僅由帛琉政府、外交部、台灣駐帛琉大使館、疾管署等主管機關共同協力完成。

此外，疑似個案檢體原規劃由專人護送來台，但為了符合台灣民用航空法的危險物品航空安全運送技術規範，衛生福利部疾病管制署建議改由貨運公司以貨倉寄送，並經報關業者協助提領送至昆陽實驗室。