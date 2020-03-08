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30-40歲健康提醒╱晚婚晚生育 留意子宮疾病

聯合報 / 記者李京昇╱報導
30歲以後，人生會經歷幾個分水嶺，身心靈的風暴，也會在不同階段出現。 圖╱123RF
30歲以後，人生會經歷幾個分水嶺，身心靈的風暴，也會在不同階段出現。 圖╱123RF

今天是婦女節，對忙碌的現代女性來說，該忙的還是要忙，該煩惱的事不會消失。

但是，不管你正處於人生哪個階段，都不能不照顧自己的健康。

30歲以後，人生會經歷幾個分水嶺，身心靈的風暴，也會在不同階段出現。

如何在各個階段安步當車，飲食、運動和心靈調適，不可或缺。

30到40歲這個階段女性，常見的健康問題有哪些？台大醫院雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸說，輕熟女常見子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮肌腺症、缺鐵性貧血等症狀。

育齡常見 子宮肌瘤、內膜異位

徐明洸說，現代女性多晚婚，較晚生小孩，因而容易有上述的病症出現。子宮內膜異位，是指原本屬於子宮裏面的內膜組織，跑到子宮外面，隨著每個月經血來潮，在其他地方引起慢性發炎。

他表示，這些組織除散落在腹腔或腹膜表面，也有可能長在卵巢或子宮肌層，就是俗稱的巧克力囊腫、子宮肌腺症。其症狀有經痛、骨盆疼痛、性交疼痛、不孕，也因經血量多，長久下來就延伸出缺鐵性貧血等病徵。

徐明洸提到，子宮內膜異位症不是惡性疾病，但很常見、也是慢性疾病，目前可透過手術、口服藥物治療，建議尋找嫻熟子宮內膜異位症的婦科醫師診斷治療。

熬夜、不當節食 帶來健康問題

處於輕熟女階段的女性，看似活力旺盛，但雌激素分泌開始下降，工作或玩樂熬夜、不當節食等，可能帶來各種健康問題。

徐明洸說，現代人習慣熬夜，飲食也不健康，經常暴飲暴食，吃下過多脂肪、高油和高鹽的食物，首先就得面臨高血壓、高血糖、高血脂的三高問題，這些都是誘發糖尿病、心臟病、腦中風、心肌梗塞的危險因子。

以輕熟女來說，若生活型態不正常，更容易有心血管疾病，乳、胃癌致癌率也提高。因此建議不分年紀、性別，想要身體健康，最好還是保持作息規律、定時定量飲食。

兼顧養兒育女與工作，職業婦女兩頭燒的困境，如何平衡？徐明洸表示，現在的家庭多半是雙薪家庭，也早已沒有所謂男主外、女主內觀念，建議先多跟丈夫溝通，共同分擔家務、照顧孩子。

以最簡單的例子，比如小孩距離先生公司較近，可請先生協助接送，洗衣、曬衣或打掃等簡單家務事，兩人共同承擔，還能促進彼此感情。如果雙方都得加班工作，家中長輩若許可，也可請祖父母幫忙帶孫，最重要的是兩夫妻的和諧與溝通，才不會讓其中一方累垮。

選低GI澱粉類 快走慢跑都好

至於輕熟女的飲食方式和運動，徐洸明表示，現在許多上班族、小資女多半是外食族，建議多菜少肉，挑選各類蔬果，台灣葉菜類、水果種類多，例如芭樂、番茄、地瓜葉等都是好的食材。

他說，現代人飲食精緻又吃太多，體內用不完的多餘醣分轉換成脂肪，若怕吃澱粉類會變胖，則可挑選低GI澱粉類食物，例如全麥麵包、燕麥粥、糙米飯。平時則除蔬菜，也可多攝取魚類、瓜果、豆類、瘦肉類，均衡攝取營養，就能保持青春活力。

至於運動部分，他建議可以快走、散步或慢跑，只要一雙好的運動鞋就能開始，不僅達到增加心肺功能，也提升柔軟度，且到公園、運動場也能邊運動邊欣賞風景舒緩壓力，孕婦則建議嘗試游泳。

常見尿道、膀胱炎 多喝水別憋尿

建議這階段該做的健檢項目？他說，女性相關的健檢有子宮頸抹片、骨質密度分析、婦科超音波、人類乳突病毒檢查和乳房攝影跟超音波等。建議輕熟女定期婦科檢查，有性行為、30歲以上每年一次子宮頸抹片；35歲以上每年做乳房超音波檢查，預防子宮頸癌或乳癌病變。

最後，徐洸明提到，女性尿道較短，加上離肛門近，容易造成如大腸桿菌之類的細菌感染，經常罹患尿道炎、膀胱炎。有些職業例如百貨公司櫃姐、銀行行員、老師，經常長時間工作，一忙就憋尿，更是容易患病。

他提醒，女性同胞不論年紀，最好都不要憋尿、多補充水分，排尿及排便後要擦拭時，由陰道口擦至肛門，即由前往後擦拭，避免肛門周圍細菌的傳播。

輕熟女健康表單

怕發胖菜單

● 可選低GI澱粉類食物，例如全麥麵包、

燕麥粥、糙米飯。

● 外食族建議多菜少肉，挑選各類蔬果。並攝取魚類、豆類、瘦肉類等蛋白質，維持營養均衡。

小心相關病症

● 子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮肌腺症、缺鐵性貧血、尿道炎、膀胱炎

建議健檢項目

● 有性行為、30歲以上者，每年一次子宮頸抹片，預防子宮頸癌。

● 建議35歲起，每年應定期做理學檢查與乳房超音波檢查。有乳癌家族史者更應定期追蹤。

● 骨質密度檢查

子宮頸癌

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