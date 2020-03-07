醫院防疫升級 北榮9日起每天限探病1次
醫療院所防疫再升級，北榮今天宣布，自3月9日起不論一般、加護病房，每天僅能在特定時段探病1次，每床陪病者維持1人限制、每名住院病人訪客2人。
台北榮總醫企部主任李偉強表示，近期社區零星個案持續出現，雖然過去45天各大醫院都還維持正常運作，但眼看疫情還沒有停止跡象，必須強化院內感控、控制人流，避免不必要者進出醫院。
為此，北榮今天發出公告宣布3月9日起，一般病房探病時段從每天2次改為1次，時段為下午6時至7時；加護病房則維持每天1次，探病時段為上午11時至12時，每床陪病者維持1人限制、每名住院病人訪客2人。
北榮強調所有訪客進入醫院除需量體溫、戴口罩，也要帶健保卡或可證明身分證件以供查驗，所有探病均由中正樓一樓大門進入，經服務台查驗身分暨旅遊史後才可至病房探病，如有到疫區皆不可至醫院探病。
李偉強說，目前愈來愈多醫院全面禁止親友探病，但北榮的病人大多是老人家，兒女、孫女來探望或手術後探視都是人之常情，因此仍保留一個時段供家屬快速探望，未來將視疫情狀況將再做調整。
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