快訊

「內衣女神」街頭遭夜襲 眼鏡男衝車內拉扯逃跑

60年第一次 國泰航空傳3月13日將停航台港線

醫院防疫升級 北榮9日起每天限探病1次

中央社 / 台北7日電

醫療院所防疫再升級，北榮今天宣布，自3月9日起不論一般、加護病房，每天僅能在特定時段探病1次，每床陪病者維持1人限制、每名住院病人訪客2人。

台北榮總醫企部主任李偉強表示，近期社區零星個案持續出現，雖然過去45天各大醫院都還維持正常運作，但眼看疫情還沒有停止跡象，必須強化院內感控、控制人流，避免不必要者進出醫院。

為此，北榮今天發出公告宣布3月9日起，一般病房探病時段從每天2次改為1次，時段為下午6時至7時；加護病房則維持每天1次，探病時段為上午11時至12時，每床陪病者維持1人限制、每名住院病人訪客2人。

北榮強調所有訪客進入醫院除需量體溫、戴口罩，也要帶健保卡或可證明身分證件以供查驗，所有探病均由中正樓一樓大門進入，經服務台查驗身分暨旅遊史後才可至病房探病，如有到疫區皆不可至醫院探病。

李偉強說，目前愈來愈多醫院全面禁止親友探病，但北榮的病人大多是老人家，兒女、孫女來探望或手術後探視都是人之常情，因此仍保留一個時段供家屬快速探望，未來將視疫情狀況將再做調整。

疫情 健保卡 口罩

延伸閱讀

6000學生入校成防疫破口？校方：比照7600在校生防疫

台北榮總防疫再升級 一般病房探病改為一天一次

基隆長庚公告新措施 9日起再限縮探病時段及探陪病人數

注意！新竹地區8家醫院謝絕探病

相關新聞

返台暫緩捐血擴大至11國 有法德西旅遊史等28天再捐

歐洲新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今一口氣將法國、德國、西班牙旅遊疫情一口氣提升至第二級，為考量用血安全，血...

傳國泰航空停飛港台航班 國泰：二月已減少擴大會公告

傳國泰航空3月13日起至月底停飛香港台灣航班，對此，國泰航空表示，自二月起就開始減少航班數，擴大會再於官網公告。

德法西旅遊警示升至第二級 補償費用最高收5%

新冠病毒疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天將法國、德國、西班牙的旅遊警示提升至第二級，旅客若前往必須要加強採取防護措施。...

史上最低票價！AirAsia下殺單程未稅「0元」起

亞洲低成本航空AirAsia宣布，2020年首波大促銷即將開跑，提供共600萬個促銷機位，台灣出發最低票價單程未稅新台幣...

高達5到8成婦女產後情緒低落 醫籲留意異常務必求助

婦女產後憂鬱其實很常見，因產後荷爾蒙影響易發病。奇美醫學中心表示，統計高達5到8成婦女產後情緒低落，20%出現憂鬱症，最...

影／桃機5萬人服務1萬6旅客！交長：做好防疫旅客放心

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊桃園機場各產業，交通部長林佳龍上午視察時表示，交通部做出減免、補貼相關產業租金、...

台北榮總防疫再升級 一般病房探病改為一天一次

台北榮總防疫再升級，院方今日公告自下周一開始落實探病新規定，所有探病者一入醫院大門須經查驗身分與旅遊史，一般病房探病次數...

一人座位用餐更安心 板橋車站美食街加裝透明隔板

這波新冠肺炎疫情，降低民眾外出意願，讓餐飲業績直線下滑，但也有餐飲卻出現逆勢成長。「一蘭拉麵」因獨特的座位設計，每個人的...

桃機第三航廈經費擬增近百億 營運延至2025年初

桃國國際機場公司預計近期提報桃園國際機場第三航廈修正計畫，完工及營運預計分別延至2024年底及2025年初，而原本估計可...

中醫師：防疫 按這4個穴位增強免疫力

中醫師蔡惠君說，穴位按摩可以增強免疫力，頭上的百會穴可以提神醒腦，加強體內陽氣；手上虎口處的合谷穴，可以改善頭痛鼻塞咽喉...

醫師：防疫在家靠1張椅子動一動就能提升免疫力

國內新冠肺炎疫情增溫，加上空汙季，民眾戴口罩、減少到公共場合因應，戶外運動也減少。醫師推薦，在家就可以從事有氧、阻力運動...

衛星升空3到5年退役 國際擬開「太空垃圾車」善後

愈來愈多國家發展人造衛星，國家太空中心副主任余憲政說，目前每年約1000多顆衛星升空，數量比以往多，壽命約三到五年也比以...

熱門新聞

「家樂福東興店」結束營業倒數2天！家電出清下殺5折起　指定生鮮買1送1

健保將有重大變革 藥品部分負擔上限200元將打破

棄台北銀行工作、下嫁中南部工廠小開？網友一面倒勸退

健保將有重大變革 做高階影像檢查 恐須自付一千元

下周二變天！ 鋒面結構完整 全台各地恐雷雨

好天氣到下周一 吳德榮：未來一周天氣劇烈變化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。