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陳時中數據解釋旅遊建議 美日中東係未來重點

中央社 / 台北7日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(中)。聯合報系記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(中)。聯合報系記者陳雨鑫／攝影

武漢肺炎蔓延，台灣先後提高各國旅遊疫情建議等級，外界好奇這些政策如何訂定。指揮中心指揮官陳時中今天以數據說明政策參考依據，強調美國、中東、日本是未來重點。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，宣布提高法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示，自這些國家入境者，需自主健康管理14天。

指揮中心指揮官陳時中表示，各國群聚狀況、採檢強度，都是旅遊疫情建議相關政策依據，他並拿出各國數據佐證，包括各國確診數、死亡數以及發生率等資料。

根據統計，目前確診數最多前5名國家分別為中國大陸，共有8萬651人確診、3070人死亡、每10萬人發生率5.79；韓國6284人確診、42人死亡、發生率12.18；伊朗4747人確診、124人死亡、發生率5.78；義大利4636人確診、197人死亡、發生率7.66；德國639人確診、0人死亡、發生率0.77。

陳時中指出，以發生率來看病例密集程度，中國、伊朗、義大利約6到7，韓國特別高約12，但他不認為韓國有嚴重到是其他國家2倍之多，可能只是採檢密度較高，相對死亡人數少，其他國家可能等到病情相對嚴重才確診；反觀台灣，截至昨天共累計45例個案，發生率僅0.19。

他表示，近來美國也承受許多壓力，各方對美國疫情看法也不一，該國個案數也持續增加，但美國人數也較多，因此反應出來的密集度較低，美國、中東、日本疫情發展將是未來關注重點。

疫情 義大利 韓國 陳時中

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