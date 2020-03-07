陳時中數據解釋旅遊建議 美日中東係未來重點
武漢肺炎蔓延，台灣先後提高各國旅遊疫情建議等級，外界好奇這些政策如何訂定。指揮中心指揮官陳時中今天以數據說明政策參考依據，強調美國、中東、日本是未來重點。
中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，宣布提高法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示，自這些國家入境者，需自主健康管理14天。
指揮中心指揮官陳時中表示，各國群聚狀況、採檢強度，都是旅遊疫情建議相關政策依據，他並拿出各國數據佐證，包括各國確診數、死亡數以及發生率等資料。
根據統計，目前確診數最多前5名國家分別為中國大陸，共有8萬651人確診、3070人死亡、每10萬人發生率5.79；韓國6284人確診、42人死亡、發生率12.18；伊朗4747人確診、124人死亡、發生率5.78；義大利4636人確診、197人死亡、發生率7.66；德國639人確診、0人死亡、發生率0.77。
陳時中指出，以發生率來看病例密集程度，中國、伊朗、義大利約6到7，韓國特別高約12，但他不認為韓國有嚴重到是其他國家2倍之多，可能只是採檢密度較高，相對死亡人數少，其他國家可能等到病情相對嚴重才確診；反觀台灣，截至昨天共累計45例個案，發生率僅0.19。
他表示，近來美國也承受許多壓力，各方對美國疫情看法也不一，該國個案數也持續增加，但美國人數也較多，因此反應出來的密集度較低，美國、中東、日本疫情發展將是未來關注重點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言