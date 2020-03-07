高達5到8成婦女產後情緒低落 醫籲留意異常務必求助

婦女產後憂鬱其實很常見，因產後荷爾蒙影響易發病。奇美醫學中心表示，統計高達5到8成婦女產後情緒低落，20%出現憂鬱症，最嚴重的產後精神病發生率達千分之1至2，症狀常持續數月以上。國外研究病人有5%自殺率及4%殺嬰率，積極治療絕對必要，若未小心處理，可能引發悲劇。

婦產部產科主治醫師郭恬妮說，產後出院前及產後4到6周，是產後憂鬱症篩檢建議時機，目前最常用的篩檢工具是「愛丁堡產後憂鬱症量表」，產婦填寫量表內容有10個問題，每個給分0~3分，若總分12分以上，則要評估是否需要進一步心理諮商或轉介精神科。

尤其第10題「我會有傷害自己或小孩的想法」，只要程度1分以上，就應到醫院尋求專業醫療協助。

郭恬妮舉23歲小美(化名)為案例，曾有憂鬱病史，自然產後6周回診時填寫「憂鬱量表」總分15分，且出現「我會有傷害自己或小孩的想法」。

小美產後在家坐月子，丈夫及長輩雖有幫忙，心情還是很低落，過去曾有自殺病史。郭恬妮得知小美狀況，先鼓勵丈夫多帶太太外出走動，並立即通報自殺防治中心，持續電話關心追蹤。

郭恬妮說，婦產部會於產婦出院後電話訪視，了解並關懷產婦返家後面臨的困難，給予支持鼓勵，也會初步教導返家後母乳哺餵常見問題處理。