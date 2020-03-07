影／桃機5萬人服務1萬6旅客！交長：做好防疫旅客放心

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊桃園機場各產業，交通部長林佳龍上午視察時表示，交通部做出減免、補貼相關產業租金、權利金，「只要防疫成功，台灣會成為全世界旅客最放心前來的國家」。

根據移民署統計，桃機第一航廈入出境約8,500人，第二航廈約7,600人，合計約16,100餘人，全國入出境總數約19,500餘人。桃園機場已經好機天人數低於兩萬人，桃機產業發展協會表示，三月以來，商場又有一家業者退櫃，更有業者提出暫時歇業幾個月，機場目前有五萬多名的員工，但是每天服務不到兩萬人，情況非常慘。