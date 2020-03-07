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影／桃機5萬人服務1萬6旅客！交長：做好防疫旅客放心

攝影中心 / 記者鄭超文/桃園機場即時報導
受到新冠肺炎疫情的衝擊，桃機每天的旅客數不到兩萬，機場內常常是寥寥幾人。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎疫情的衝擊，桃機每天的旅客數不到兩萬，機場內常常是寥寥幾人。記者鄭超文／攝影

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊桃園機場各產業，交通部長林佳龍上午視察時表示，交通部做出減免、補貼相關產業租金、權利金，「只要防疫成功，台灣會成為全世界旅客最放心前來的國家」。

根據移民署統計，桃機第一航廈入出境約8,500人，第二航廈約7,600人，合計約16,100餘人，全國入出境總數約19,500餘人。桃園機場已經好機天人數低於兩萬人，桃機產業發展協會表示，三月以來，商場又有一家業者退櫃，更有業者提出暫時歇業幾個月，機場目前有五萬多名的員工，但是每天服務不到兩萬人，情況非常慘。

對於機場產業的衝擊，林佳龍在接受訪問時表示，疫情衝擊桃機免稅店、美食街、計程車等相關行業時表示，現在最重要是做好國門防疫，讓桃機成為一個大家很放心的機場，也希望所有行業忍一時不便，相信對未來對航空業發展，會是最好的保證。交通部也進行租金、權利金的減免或補貼，與飛機降落費、使用費減免。交通部更推出紓困貸款等政策措施，就是希望盡一切方法支持台灣各機場與產業能撐過艱困的階段，大家共度難關，攜手同心，「只要我們防疫成功，台灣會成為全世界旅客最放心前來的國家」。

受到新冠肺炎疫情的衝擊，桃機每天的旅客數不到兩萬，但是確有五萬名員工在機場服務，圖為防疫人員進行交班。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎疫情的衝擊，桃機每天的旅客數不到兩萬，但是確有五萬名員工在機場服務，圖為防疫人員進行交班。記者鄭超文／攝影

桃園機場 桃機 疫情

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