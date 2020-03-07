史上最低票價！AirAsia下殺單程未稅「0元」起

亞洲低成本航空AirAsia宣布，2020年首波大促銷即將開跑，提供共600萬個促銷機位，台灣出發最低票價單程未稅新台幣0元起，促銷均價堪稱「史上最低」。

本次大促銷於3月9日(日)0時開賣，特價提供2020年9月7日至2021年7月1日期間出發的機票，AirAsia BIG會員可以提早24小時優先搶票，即3月8日0時起便可透過AirAsia官網或AirAsia 手機app搶票，此次大促銷首跨2021清明連與端午連假，如果想要連假出遊可以趁這次促銷提早下手。

2020年AirAsia首波大促銷，推出會員獨享「台北─吉隆坡」0元機票，等於只要付機場稅與手續費，即可前往馬來西亞大啖美食。而菲律賓航線「台北─長灘島」、「台北─宿霧」、「高雄─克拉克」也打出單程未稅1元的超殺價格。

此外，購買機票時同時加購25公斤以上的行李，可直接享9折優惠，且透過AirAsia官網訂購機加酒方案，台北吉隆坡4天3夜機加酒含稅最低優惠價2,636元、台北沖繩4天3夜機加酒含稅4,655元起，還可享有免費選位。

airasia.com 執行長 Karen Chan表示，我們了解消費者們現在對於旅行的不確定性，因此提供充足的特價機票讓消費者可以提早預訂機票，出發日期從今年9月到2021年7月，想同時享受最高CP值的旅行組合，現在就是最佳購買時機。

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北─雪梨、台北─柏斯、台北─墨爾本（AAV）等澳洲航線，單程未稅台幣1,826元起；蜜月天堂台北/高雄─馬爾地夫單程未稅3,561元起；短程轉機航班如台北/高雄─檳城、蘭卡威、普吉島1,826元起。台北─大阪/沖繩/吉隆坡豪華平躺座位則下殺3,028元起。

【預訂日期】2020年3月9日0時起至3月15日（BIG會員可享提早24小時搶購）

【出發日期】2020年9月7日至2021年7月1日期間出發的機票（部分航線販售日期不同以官網為準）