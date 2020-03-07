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台北榮總防疫再升級 一般病房探病改為一天一次

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
台北榮總公布，下周一起，訪客進入中正樓及思源樓要記得攜帶健保卡或可證明身份證件以供查驗。圖為示意圖。本報資料照片
台北榮總公布，下周一起，訪客進入中正樓及思源樓要記得攜帶健保卡或可證明身份證件以供查驗。圖為示意圖。本報資料照片

台北榮總防疫再升級，院方今日公告自下周一開始落實探病新規定，所有探病者一入醫院大門須經查驗身分與旅遊史，一般病房探病次數自一天兩次改為一天一次，探病時間點為每晚6時至7時。

台北榮總公布，下周一起，訪客進入中正樓及思源樓要記得攜帶健保卡或可證明身份證件以供查驗。探病者只能由中正樓大門進入，進門時，除需量體温戴口罩，還須經服務台查驗身分與旅遊史，曾赴疫區者不可探病。

一般病房探病次數自一天兩次改為一天一次，探病時間點為每天晚上6時至7時，自下午5時開始查驗登記。其餘規範不變，加護病房探病次數為一天一次，探病時間點為上午11時至12時；陪病者或照顧服務員限制為每床一名。

台北榮總表示，上述措施嚴格化並非院內感染風險提升，只是醫院希望更謹慎作足院內感染管制。同時提醒民眾，疫情期間盡量避免非必要的探病，或可利用手機與住院病人視訊聯繫，不僅方便，且能讓病人、訪客、醫護都安心。

榮總 健保卡 疫情

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