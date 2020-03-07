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一人座位用餐更安心 板橋車站美食街加裝透明隔板

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心板橋車站3月7日起在美食街立食區裝設透明壓克力隔板。圖／環球購物中心提供
環球購物中心板橋車站3月7日起在美食街立食區裝設透明壓克力隔板。圖／環球購物中心提供

這波新冠肺炎疫情，降低民眾外出意願，讓餐飲業績直線下滑，但也有餐飲卻出現逆勢成長。「一蘭拉麵」因獨特的座位設計，每個人的座位都有隔板隔著，原本的出發點是讓每個人可以互不打擾安靜的吃著拉麵，甚至一個人也能好好吃麵。但在疫情影響下這樣的隔間設計，意外的讓人有安心感，因此業績不降反升。環球購物中心今天起率先在板橋車站美食街公用立食區裝設透明壓克力隔板，把用餐空間隔為個人區，讓民眾用餐更安心。

環球購物中心針對轉運型商場板橋車站，今日起率先試行在美食街公用立食區裝設透明壓克力隔板，隔開用餐空間成為個人區，避免飛沫接觸，同時使用再用以酒精消毒，讓民眾用餐更安心。中和店則採取減少座位數拉大用餐距離。另外，除了台北101、SOGO百貨實施進場民眾需量體溫之後，環球購物中心將在3月中起在新北中和、桃園A8及屏東店主要出入口設置熱影像體溫偵測儀搭配額溫，若體溫超過37.5℃的顧客，將會勸離。

一蘭拉麵獨特的個人隔間座位，在疫情時期特別受民眾青睞。圖／摘自一蘭拉麵粉專
一蘭拉麵獨特的個人隔間座位，在疫情時期特別受民眾青睞。圖／摘自一蘭拉麵粉專
環球購物中心板橋車站3月7日起在美食街立食區裝設透明壓克力隔板。圖／環球購物中心提供
環球購物中心板橋車站3月7日起在美食街立食區裝設透明壓克力隔板。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 疫情 拉麵

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