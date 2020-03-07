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中醫師：防疫 按這4個穴位增強免疫力

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中醫師蔡惠君說，穴位按摩可增強免疫力。 圖／聯合報系資料照片
中醫師蔡惠君說，穴位按摩可增強免疫力。 圖／聯合報系資料照片

中醫師蔡惠君說，穴位按摩可以增強免疫力，頭上的百會穴可以提神醒腦，加強體內陽氣；手上虎口處的合谷穴，可以改善頭痛鼻塞咽喉痛等感冒症狀；小腿上的足三里，可以增強腸胃功能，提升後天免疫；足底的湧泉穴，則是加強先天腎氣。平常多按摩這四大穴位，加上睡眠充足不熬夜，多喝水勤洗手，就可以做好自我體內防護。

光田綜合醫院中醫部中醫針傷科醫師巫漢揆推薦，可在足三里適度按摩。足三里是傳統中醫常用的「強壯」穴，有補氣作用，現代研究在小鼠模型也看到足三里穴的電刺激可加強信號蛋白（cytokines)與部分淋巴細胞（T細胞）的免疫表現。民眾簡單按摩，力度控制在局部酸脹不劇痛，按壓不致造成瘀血為限，通常一日2-3次，每次3-5分鐘即可，雙側輪流。

巫漢揆認為，運動中肌肉的收縮及伸展應均衡搭配，建議從事多元、對稱性及全身性的運動，例如慢跑、跳繩等，太極拳、八段錦、瑜珈等有偏動態、有靜態，可交替進行；若進行強度較高的運動或部分肌群不對稱過度使用，例如單側投擲、揮拍的球類運動、快走等，建議要加強運動前後的伸展及休息、放鬆。

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