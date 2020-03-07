醫師：防疫在家靠1張椅子動一動就能提升免疫力

國內新冠肺炎疫情增溫，加上空汙季，民眾戴口罩、減少到公共場合因應，戶外運動也減少。醫師推薦，在家就可以從事有氧、阻力運動，搭配作息正常、均衡飲食，提升免疫力。

光田綜合醫院骨科部醫師陳彥志說，根據美國2011年的研究，每天從事中等強度運動超過一小時，比不運動，上呼吸道感染少1/3；運動強度可用談話測試推估，中等強度運動時，無法完整講出一整句話，中間必須要換氣。

陳彥志建議，民眾在室內，每日可做30分鐘中等強度有氧運動。每周3次60分鐘阻力訓練。有氧運動可以騎室內腳踏車、飛輪，或是登山者徒手訓練。阻力訓練可以進行徒手的深蹲、伏地挺身、分腿蹲等，也可以利用水罐、彈力繩增加強度與難度。

童綜合醫院物理治療師陳佑昇認為，均衡飲食、睡眠充足、規律且健康生活習慣、定時運動有助於提升免疫力。民眾在家可利用椅子做運動，動作要慢，老人減半，量力而為。也可跟電視、網路教學，跳健康操、做八段錦、學氣功、伸展操等。

椅子運動如下：

一、扶高背椅半蹲：先站立，腰挺直半蹲，膝蓋彎曲高於90度，再恢復站姿；蹲下、站起算1下，早晚各50下。

二、坐椅子舉水瓶：單手往側邊伸直，吸氣上舉水瓶直到高過頭頂，吐氣放下，換手，每次10分鐘，也可往前伸直舉水瓶，也是每次10分鐘。

三、腿伸直手摸腳：椅子坐1/3，一腳伸直踩地，翹起腳尖，再以手摸腳尖，再換腳做，各5分鐘。