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衛星升空3到5年退役 國際擬開「太空垃圾車」善後

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
各國送人造衛星上太空，可能導致太空塞車，國際已開始討論如何處理退役衛星。圖為福衛七號模擬圖。圖／取自國家太空中心官網
各國送人造衛星上太空，可能導致太空塞車，國際已開始討論如何處理退役衛星。圖為福衛七號模擬圖。圖／取自國家太空中心官網

愈來愈多國家發展人造衛星，國家太空中心副主任余憲政說，目前每年約1000多顆衛星升空，數量比以往多，壽命約三到五年也比以往短，未來恐面臨外太空塞車情形，國際已開始討論要開「太空垃圾車」處理退役衛星。

余憲政說，每個人造衛星因功能不同，分布在不同高度的軌道上，例如福衛七號去年先由火箭送到720公里高空，六個衛星中已有兩個衛星抵達550公里的任務軌道上。衛星上軌道前要先和國際協調，以免不同國家的衛星相撞。

不過衛星退役後仍停留外太空，未來恐面臨空間擁擠。余憲政說，國際近期已經開始討論處理退役或毀損衛星，一種方法是請未來發射的衛星都自備備用燃料，等它退役時能送它離開。不過這涉及額外的花費等多項因素，不太容易形成強制辦法。這也涉及衛星狀況，如果毀損嚴重，不見得能這樣處理。

他也說，另一種方法是再把燃料打上外太空，讓原本退役的衛星繼續運行，「像是人老後不能走路，我們從地球送一個輪椅給它」。

余憲政說，人造衛星殘骸影響新衛星的情形已經發生，像是中國大陸曾因測試飛彈，試將飛彈射上太空打掉退役衛星，不料衛星被飛彈擊中後，更多殘骸散落軌道上，影響美國的人造衛星運行，讓美方不滿。

太空 飛彈 福衛七號

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