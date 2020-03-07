氣象局即時預報太空天氣 九成資料來自福七

福衛七號今天上午10時起正式將所觀測到的資料分享給全球，中央氣象局副局長程家平說，氣象局自上一顆氣象衛星福衛三號運行後，就開始發展太空天氣預報，目前的預報中有九成是採用福七的觀測資料。太空天氣預報包括太陽黑子觀測、電離層濃度等項目，影響導航定位、通訊。

氣象局2015年成立太空天氣作業辦公室，該辦公室表示，太空天氣是指距地面80公里以上的太空環境變化，包括太陽黑子、日冕、太陽閃焰等現象的變化，如變化太劇烈，會對高頻通訊、全球定位系統、衛星操控、航空雷達等產生干擾。

氣象局研究員李奕德說，氣象局可從太陽黑子、顏色，判斷太陽表面是不是會有強烈的事件發生。當太陽中有大量帶電粒子釋放出來，就是所謂的「日冕拋射」。而當強烈太陽風往地球傳播，會與地球的磁層相互作用，也可能讓人造衛星暴露在太陽風裡面，影響其功能。

他說，若發生太陽閃焰，意味著電離層電子濃度升高，會影響導航定位，嚴重時連衛星定位都會產生偏差，對民生、國防都有影響。氣象局也表示，民眾若要看極光，極光可見範圍預報也是太空天氣預報的一環。

程家平說，福七去年12月10日開始對外界提供測試版的觀測資料，到昨天已有31國取用700多萬筆資料。今天起資料公開後，每天上午10時提供前一天資料，提供資料更即時，品質也跟著提升。

福七將資料回傳地球只需30分鐘，程家平表示，氣象局同時是人造衛星資料的接收中心，也是資料的應用中心，這也是提高資料使用速度的原因。有些國家兩者分開，整合時間較長。

他表示，福七資料除用於太空天氣預報，它所觀測的大氣層資料如溫度、濕度，也融入國人每天看的天氣預報中。氣象局副局長鄭明典日前受訪表示，福三已讓168小時天氣預報精準度提升6％，福七接收天線功能更好，它傳回地平面往上1.5公里的低層大地水氣資料，能提升氣象局的降雨預報精準度。

程家平說，氣象局已用福七資料預測去年8到10月間西北太平洋地區的十個颱風，發現120小時颱風路徑預報誤差改善7%，能用在台灣防災體系。