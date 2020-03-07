買不到乾洗手液 台鐵宣布改配置洗手乳

全力防堵新冠肺炎病毒，洗手非常重要。台鐵原本規畫加增乾洗手液，不過，因採購不容易，因此今天宣布改為配置洗手乳，另外，也會逐步把非感應式水龍頭改為感應式水龍頭。

目前PP自強號、普悠瑪、太魯閣號等車種已配有洗手乳，車廂廁所也配有感應式水龍頭。台鐵本表示，因應新冠肺炎防疫升級，規畫於970輛區間車、復興號和莒光號等車種裝設乾洗手液，但台鐵今天表示，因目前乾洗手採購較為不易，因此改採洗手乳代替乾洗手液，放置於車廂廁所內供旅客使用。

台鐵機務處處長宋鴻康表示，本來是要買沒有酒精的乾洗手，但是買了之後發現沒有酒精的乾洗手都缺貨，而有酒精的乾洗手是可燃性的，因此，就決定以洗手乳替代，目前車廂內的水龍頭也都調大水量，另外，廁所底部的水箱，裝滿可以有600公噸，現在每次回到各機務段，也要檢查水量，並且勤加水。

台鐵表示，將盡快將970輛區間車、復興號和莒光號等車種的洗手乳補齊，並逐步將非感應式水龍頭車輛改裝為感應式水龍頭。