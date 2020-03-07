把握好天氣！ 下周二變天 降溫水氣增

中央氣象局預報資料顯示，接下來陸續還有兩波東北季風影響，各地天氣又會有較明顯的轉變，第一波是下周二，各地將轉為有雨的天氣，第二波則是下周六，屆時北台灣也會是有雨的天氣。

今天各地天氣仍比較穩定，氣象局表示，明天鋒面接近北部海面，台灣北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫約25至30度，高溫穩定的天氣維持到下周一，下周二起有明顯的天氣變化。

氣象局表示，下周二有一道結構完整的鋒面通過，再加上東北季風增強，屆時天氣將有明顯轉變，北台灣高溫約19、20度左右，竹苗有可能出現14、15度低溫，中部21到23度，南部日夜溫差大，雖然白天高溫有28度，但晚間、清晨低溫約21度，要特別留意。

水氣方面，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，中部以北及東北部氣溫也將明顯下降。

氣象局說，這道鋒面影響到周四、周五左右，周三北台灣整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區降雨較零星，下周四、周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地天氣也比較穩定。

另外，下周六起又有一道東北季風增強，屆時北部、東北部地區又會轉為有局部短暫雨的不穩定天氣，其他地區為多雲到晴。

其他天氣注意事項方面，氣象局說，周日、下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨機率更高一些，行車用路及交通往返請注意。