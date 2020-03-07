下周二變天！ 鋒面結構完整 全台各地恐雷雨

中央氣象局說，今天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天鋒面系統會接近北部海面，台灣北部及東半部有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，溫度沒太大影響，各地高溫約25至30度。

下周一風向為偏南風，各地氣溫偏高；僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區大多仍為多雲到晴。

下周二鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，屆時天氣將有明顯轉變，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，中部以北及東北部氣溫也將明顯下降。

下周三東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地區早晚也有涼意；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區降雨較零星。

下周四、下周五東北季風減弱，氣溫回升；只有在北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲的天氣。

明天、下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨機率更高一些，行車用路及交通往返要注意。

14日至16日另一東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。