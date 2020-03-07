好天氣到下周一 吳德榮：未來一周天氣劇烈變化
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天鋒面在北部海面徘徊，台灣在其南方暖氣團內，天氣為多雲時晴，白天微熱早晚涼。台灣偶受中雲層影響，山區有小範圍零星飄小雨的機率，東半部迎東南風，亦有局部短暫降雨的機率，戶外活動、影響不大。
今天北部16至28度、中部16至29度、南部16至30度、東部14至29度。下周一鋒面北移，各地晴時多雲，白天微熱。
下周二鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉濕冷，中部微冷、南部轉涼。
下周三天氣好轉，清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫漸升。下周四、五晴朗穩定，白天微熱早晚涼。
他說，大約下周五晚或周六晨另一波鋒面及冷空氣南下，天氣再轉變。未來一周仍維持乍暖還寒的型態，應注意天氣劇烈的變化。
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