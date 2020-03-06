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公路總局路殺預警系統 2、3月都拍攝到石虎使用

聯合報 / 記者董俞佳╱即時報導
「路殺預警系統」2、3月皆拍攝到石虎使用。圖╱公路總局提供
「路殺預警系統」2、3月皆拍攝到石虎使用。圖╱公路總局提供

為減少石虎的路殺事故，公路總局在公路上設置動物通道、防護網，並與特生中心及中興大學合作研發建構出首部路殺預警系統，在台3線卓蘭石虎出沒熱區設置示範路段。公路總局今天指出，108年5月運轉至今，同年8月份監測1次以及今年2、3月份監測到3次石虎出沒，另監測到白鼻心及幼獾等動物也達高達數百次，經由聲光波系統啟動趨避，順利防止路殺發生。

石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物，石虎活動區域以苗栗、台中、南投的淺山丘陵區為主。

公路總局說，路殺預警系統包含「ＡＩ辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，並兼具「用路人緩速警示」與「生物緩速」兩大功能，在滿足「車輛靠近且車速超過60公里」以及「有動物往道路前進」兩項條件下，該系統啟動聲光波裝置拖延動物走上公路的時間，同時利用百公尺外的資訊可變標誌提醒用路人降低車速。

公路總局說，智慧路殺預警系統106年底開始研發，107年在實驗室進行相關動物聲光波測試及AI訓練，持續優化系統，並共同評估第二套路殺預警系統的設置地點。

石虎 事故

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