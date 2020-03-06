北市今晚公布防疫旅館SOP 30名檢疫旅客入住

北市觀傳局今晚上網公布府近百頁「旅館防疫手冊」，詳述旅館防疫措施、如何接待檢疫旅客，並建立正確防疫概念與標準作業程序。北市目前共有2家防疫旅館、提供約60間客房，現接待約30名檢疫旅客入住，後續尚有24位旅客預約。

觀傳局指出，公布的「旅館防疫教戰手冊SOP」，有旅館如何申請成為防疫場所標準作業程序外，也包含各類用品準備清單、入住退房、客務餐飲、清潔打掃SOP，以及員工、住客身心狀況照顧及緊急狀況處理等篇章，另外也納入防疫旅館協助叫車標準流程、FAQ等，讓防疫旅館能迅速掌握各項要點，確保旅客與員工健康無虞。

同時，防疫旅館手冊更附上「防疫旅館自我檢核表」、「旅客健康聲明調查」、「體溫登記表」、「防疫備品清單」等11份表單，整份手冊厚達90頁；透過目錄章節清楚索引與分類，讓旅館業者能按表操課依樣畫葫蘆，不需至各部會局處網站四處搜尋資料，大幅節省時間精力，並能有效快速傳遞正確資訊。

旅館防疫手冊除作為一般旅館提升防護品質之用外，更詳細記載接待檢疫旅客的必要流程。翻開旅館防疫手冊，可看到FAQ中明確要求「檢疫旅客與一般旅客分層，若無法分層則不收散客」、「檢疫旅客只要在入住前、退房後使用電梯，就會依照標準程序消毒」、「避免檢疫旅客與其他樓層人員同時搭乘電梯，以降低交叉感染風險」，舉凡各類可能遇到的問題，都鉅細靡遺一一交代，讓旅館能有所依循，徹底解惑。

由於14天入住期間無人入內打掃，防疫旅館將會依照作業程序提供6條以上毛巾，或是拋棄式不織布巾等一次性個人用清潔備品，確保衛生安全。檢疫旅客更換使用後之寢具備品，則置放於專用束口袋內，裝袋封口後置放房門外，房務人員依布巾清潔流程，送至洗衣廠做強化除菌清潔處理；旅客垃圾則依照環保局規定，由甲級廢棄物清運廠商每周6次清運，不會堆積。因清潔消毒對防疫旅館也是重要的考慮環節，地毯相對平面地板在清潔消毒上相對困難許多，因此手冊中也特別標註，目前防疫旅館均以地板為主，暫不考慮地毯鋪面。

觀傳局說，今日公布的「旅館防疫教戰手冊SOP」讓旅館能按部就班準備保護措施，透過市府與旅館業密切合作，建構堅強防疫堡壘，也讓國外來台求學及商務人士，以及自中、港、澳、韓、義大利及伊朗返國民眾，都能有安心住處，更保護社區衛生安全。由於近來旅館業者、各縣市旅館公會甚至政府機關紛紛詢問，副市長黃珊珊副市也表示將不藏私地對外公布，希望能藉各方力量，協力共建更完整的防疫教育體系。

台北市旅館防疫手冊可至臺北市政府觀光傳播局官網查詢：https://www.tpedoit.gov.taipei/