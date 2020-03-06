高層次超音波能提早察覺胎兒細微異常 醫籲孕婦受檢

很多民眾知道懷孕期間超音波檢查可察覺胎兒異常，但仍有部分胎兒生理結構異常一般超音波很難發現，需要「高層次超音波」詳細檢查確認，不過在不同醫院需自費2千到5千元不等，不少人不願檢查或醫院沒這項設備而錯失及早因應。

奇美醫學中心婦產部統計，106年至108年高層次超音波檢查胎兒中，發現約3%先天性異常，需後續追蹤、諮詢或產後治療，建議孕婦不論年齡，應至少檢查一次；若本身就屬高風險族群如糖尿病控制不佳、高齡、多胞胎、試管嬰兒或有家族病史等，這項檢查更是不可忽略。

婦產部主治醫師彭依婷表示，高層次超音波設備一套約500萬元，可詳細篩檢胎兒腦部、脊椎、胸腔、心臟、腹部臟器、口鼻五官、四肢等，每個部位都取得標準切面，搭配動態影像、都卜勒偵測血流等功能，每次檢查約需一小時以上。

彭依婷指出，胎兒構造細小，20周約僅320公克，須解析度較高超音波，檢查心臟須在跳動狀態下觀察瓣膜開合、血管中血液流向等，超音波須有強大動態影像處理功能；尤其檢查者有足夠知識經驗「才能夠見微知著」，發現一般產檢超音波找不到的結構異常，這需要足夠時間、強大儀器與良好訓練檢查者。

彭依婷表示，很多民眾對產前檢查期望很高，但要在產前診斷出所有問題「仍是不可能」，高層次超音波也無法保證，卻可提早發現許多問題，讓父母有充足資訊和時間決定，例如某些先天疾病出生後須立即接受特殊照顧，或專科團隊預先準備下出生，甚至需產前轉診，都需產前就做好診斷。