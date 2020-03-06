受疫情影響 統一發票盃路跑活動延期舉辦
財政部今天宣布，今(109)年統一發票盃路跑活動臺中場原訂於今年4月19日舉辦，受近期肺炎疫情影響，為確保參賽民眾健康，該場路跑活動將延期舉辦，舉辦日期將進一步評估後再對外公告。
廣受路跑界好評、有CP值最高路跑活動之稱的「財政部統一發票盃路跑活動」以往每年於4月、6月、9月、10月及11月巡迴臺灣各地舉辦5場次，自99年舉辦以來，今年已邁入第11年，累計共舉辦47場，吸引54萬人次參加。
財政部指出，為感謝民眾的支持並顧及公眾利益，今年預定舉辦的其他場次統一發票盃路跑活動，將視疫情適時調整活動時間。
財政部特別呼籲，落實正確勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節，保持良好衛生習慣，避免讓傳染病有機可乘，期待每場路跑活動與全民一同跑出活力、跑出健康。
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