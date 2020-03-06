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台中和平解禁 今日起遊客免辦入山證

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市和平區屬於山地管制區，以往按規定進出應申請入山證，中央日前公告解除，3月6日起免辦入山許可證。圖／和平警分局提供
台中市和平區屬於山地管制區，以往按規定進出應申請入山證，中央日前公告解除，3月6日起免辦入山許可證。圖／和平警分局提供

台中市和平區屬於山地管制區，以往按規定進出應申請入山證，但一般遊客經常忽略，未申請入山逕行從事登山健行活動，衍生爭議，經徵詢地方意見後陳情，中央日前公告解除，3月6日起免辦入山許可證。

和平區登山健行的步道有著名的谷關七雄，是屬於中部的中級山，包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山；另大雪山林道沿線的鳶嘴山步道、稍來山步道、橫嶺山步道、200林道、230林道等。

以及梨山地區的北二段步道、雪劍線步道、無明山步道、甘薯峰、志佳陽山、730林道步道、南湖大山、桃山、池有山、品田山及雪山等著名山嶽，其中雪山為台灣第二高峰，海拔為3886公尺。但過去因部分屬山地管制區，前往按規定得申請入山，十分麻煩。

和平警分局表示，山地管制區未解除前，民眾申請入山前或進入山區期間，如有颱風預報，警方都會逐一聯繫申請入山民眾，勸導勿入山，並聯繫已入山民眾儘快下山，以保障民眾安全。

國防部日前公告解除「台中市和平區山地管制區」，今日起生效，往後入山前不需再申請入山證，但警方提醒，進入國家公園生態保護區或林務局規範的自然保留區仍有相關規範，民眾入山前應先瞭解國家公園申辦入園證，以及林務局申辦自然保留區許可相關規定。

和平警分局也呼籲民眾，入山前請做好行程規劃，並備妥登山裝備，隨身攜帶行動電話、下載GPS程序的APP或地圖等器材，並攜帶足夠的食糧、飲水、雨衣、禦寒衣物、急救包、手電筒或頭燈、指北針等，並應與有經驗的登山者結伴上山，如是屬於高山，應有嚮導，切勿獨自前往，且天候不佳時，請勿勉強入山，以避免發生危險。

雪山 國家公園 台中市

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