路易莎咖啡必點飲品？老饕答案一面倒：喝過回不去

台灣人愛喝咖啡，業者展店速度快，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問，「咖啡連鎖龍頭路易莎的必喝清單」，結果問題一出，老饕狂推「黑糖雪點奶茶」，直呼「絕不踩雷」。

有網友在PTT發文表示，最近路易莎滿街遍地開，感覺已超越星巴克，每次看價目表密密麻麻，加上後面有人排隊，不好意思想太久，於是都點美式咖啡，「大家有推薦什麼喝下去會覺得相見恨晚的飲品嗎？」

貼文一出，內行網友指出必點黑糖雪點奶茶，「推爆黑糖雪點奶茶，熱的冰的都很好喝」、「黑糖雪點奶茶+10000」、「黑糖雪點奶茶，無糖」、「唯一支持黑糖雪點奶茶」、「大愛黑糖雪點奶茶」、「黑糖雪點奶茶就是王道」。

也有人推薦不同飲品，「超愛宇治奶茶，心情不好都會買來喝」、「鮮奶茶大部分都不錯，但要看泡的人的技術」、「熱橘皮拿鐵是最近的新歡」、「不怕酸可以喝紅翠青檸，紅蜜鮮奶茶也不賴」、「個人認為紅翠青檸茶CP值最高」、「義式巧克力，每次必點」。