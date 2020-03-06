快訊

伊朗一天增1234例新冠肺炎確診 考慮軍隊限制城市通行

蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾5小時聲押主嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路易莎咖啡必點飲品？老饕答案一面倒：喝過回不去

聯合新聞網 / 綜合報導
路易莎咖啡必點飲品？對此老饕一致推薦「黑糖雪點奶茶」。 圖／路易莎提供
路易莎咖啡必點飲品？對此老饕一致推薦「黑糖雪點奶茶」。 圖／路易莎提供

台灣人愛喝咖啡，業者展店速度快，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問，「咖啡連鎖龍頭路易莎的必喝清單」，結果問題一出，老饕狂推「黑糖雪點奶茶」，直呼「絕不踩雷」。

有網友在PTT發文表示，最近路易莎滿街遍地開，感覺已超越星巴克，每次看價目表密密麻麻，加上後面有人排隊，不好意思想太久，於是都點美式咖啡，「大家有推薦什麼喝下去會覺得相見恨晚的飲品嗎？」

貼文一出，內行網友指出必點黑糖雪點奶茶，「推爆黑糖雪點奶茶，熱的冰的都很好喝」、「黑糖雪點奶茶+10000」、「黑糖雪點奶茶，無糖」、「唯一支持黑糖雪點奶茶」、「大愛黑糖雪點奶茶」、「黑糖雪點奶茶就是王道」。

也有人推薦不同飲品，「超愛宇治奶茶，心情不好都會買來喝」、「鮮奶茶大部分都不錯，但要看泡的人的技術」、「熱橘皮拿鐵是最近的新歡」、「不怕酸可以喝紅翠青檸，紅蜜鮮奶茶也不賴」、「個人認為紅翠青檸茶CP值最高」、「義式巧克力，每次必點」。

奶茶 咖啡 路易莎 PTT

相關新聞

劉真病情謠言四起 北榮罕見主動對外發聲明

國標女王劉真傳出心臟不適動刀，引發各界關注，目前正在台北榮總治療，但治療過程數度傳出不順，台北榮總副院長陳威明今出面駁斥...

路易莎咖啡必點飲品？老饕答案一面倒：喝過回不去

台灣人愛喝咖啡，業者展店速度快，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問，「咖啡連鎖龍頭路易莎的必喝清單」，結果問題一出，老饕狂推「黑糖雪點奶茶」，直呼「絕不踩雷」。

受疫情影響 統一發票盃路跑活動延期舉辦

財政部今天宣布，今(109)年統一發票盃路跑活動臺中場原訂於今年4月19日舉辦，受近期肺炎疫情影響，為確保參賽民眾健康，...

台中和平解禁 今日起遊客免辦入山證

台中市和平區屬於山地管制區，以往按規定進出應申請入山證，但一般遊客經常忽略，未申請入山逕行從事登山健行活動，衍生爭議，經...

超快！福七傳氣象資料到地面僅30分鐘 NASA要3個月

國產人造衛星福衛七號去年發射升空，國家太空中心今天舉行記者會表示，明天上午10時起，每天上午10時將觀測到的氣象資料分享...

不只玉米！國內首度發現秋行軍蟲啃食薏苡

農委會防檢局今天宣布，「秋行軍蟲災害緊急應變小組」(簡稱應變小組)5日傍晚接獲嘉義縣政府通報，執行轄內秋行軍蟲高風險寄主...

北市防疫旅館將公布SOP 不會與散客混住

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，北市推出防疫旅館，很起重視，台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊受訪時指出，未...

劉真驚傳凌晨過世 北榮嚴正駁斥

國標女王劉真傳出心臟不適動刀，目前正在台北榮總治療，但治療過程數度傳出不順，今傳出劉真已於今天清晨宣告治療失敗過世，台北...

獵風者號明年下半年發射 提升颱風路徑預測準度

福衛七號明天起正式對全球公開每天接收的電離層天氣資料，我國下一顆氣象衛星「獵風者號」預計明年第四季發射升空，能提升颱風路...

出海時私人貴重物品無處放 漁業署為外籍漁工設儲物櫃

農委會漁業署補助基隆區漁會增設外籍船員儲物櫃室今揭牌，希望透過提供儲物空間，能協助外籍船員置放私人貴重物品，提升外籍船員...

蔥農注意！已發現青蔥黑腐病零星發生

為避免青蔥黑腐病危害青蔥，農委會台中農改場請農友加強田間管理進行防治，避免青蔥受到黑腐病為害。

疫情衝擊 環保署放寬大型柴油換車貸款本金寬限2年

因應新冠肺炎衝擊，環保署針對已申請核定的汰舊換新大型柴油貸款案件，已商請銀行協助，如車主有繳交貸款本息的困難，可以跟貸款...

熱門新聞

劉真驚傳凌晨過世 北榮嚴正駁斥

政院研擬「口罩實名制2.0」 最快下周四上路

劉真病情謠言四起 北榮罕見主動對外發聲明

疫情衝擊住房率慘 五星飯店想到沒招亮出這張「王牌」

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

MUJI無印良品9度降價 這項熱賣品變得比日本還便宜！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。