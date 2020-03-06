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快！福七傳氣象資料到地面僅30分鐘 NASA要3個月

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
福七台灣時間去年6月25日下午2時30分發射，圖為衛星安裝在火箭酬載分配轉接環。圖／國家實驗研究院提供
福七台灣時間去年6月25日下午2時30分發射，圖為衛星安裝在火箭酬載分配轉接環。圖／國家實驗研究院提供

國產人造衛星福衛七號去年發射升空，國家太空中心今天舉行記者會表示，明天上午10時起，每天上午10時將觀測到的氣象資料分享給國際。已在測試期間使用福七資料的成功大學地科系教授林建宏說，全球只有福七能做到即時回傳，接收後30分鐘就能傳到地面；美國國家航空暨太空總署（NASA）要花三個月。

林建宏說，福七是台美合作案，台灣想觀測大氣層中即時天氣，美方想觀測太空天氣，雙方因使用目的而加快系統處理資料時間。福七也因回傳速度快，在國際的太空會議中受到他國矚目。

林建宏說，成大分析去年八月發生的小規模太陽風暴事件，發現福七觀測此風暴對全球電離層產生超乎預期的擾動效應，特別是對中亞到歐洲區域的通訊及定位導航，產生高乎預期的衝擊。這超出科學界過去的理解，顯示小規模太陽風暴對地球造成的影響不容忽視。

中央大學太空科學與科技研究中心也已運用福七資料，中心的專案助理研究員林其彥說，福七觀測資料的範圍在中低緯度，讓他們在低緯度區獲得大量資料 可以建構完整電離層結構。

太空中心主任林俊良說，按福七原定的接收資料成果，接收品質要達71%，接收周期45分鐘，一天要收5500點。目前仍在測試階段，資料接收狀況已超過原定數據。福七提供的資料量，約是福衛三號的三到四倍。

太空中心表示，明天上午10時與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）同步正式對國際公開觀測資料，中央氣象局的台灣資料分析中心網站將在台灣時間每天上午10時，公布前一天的氣象觀測資料，形式是和一般天氣預報類似的太空天氣現況與預報。

國研院舉行記者會，宣布福衛七號收集的氣象資料，3月7日上午起分享給全世界。記者潘乃欣／攝影
國研院舉行記者會，宣布福衛七號收集的氣象資料，3月7日上午起分享給全世界。記者潘乃欣／攝影

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