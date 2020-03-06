不只玉米！國內首度發現秋行軍蟲啃食薏苡

農委會防檢局今天宣布，「秋行軍蟲災害緊急應變小組」(簡稱應變小組)5日傍晚接獲嘉義縣政府通報，執行轄內秋行軍蟲高風險寄主作物田區目視巡查作業時，在朴子市新植薏苡(薏仁)田區發現秋行軍蟲，今經過農委會台南區農業改良場現勘，確認為國內新寄主發生案例，也是國內秋行軍蟲首度出現在玉米田以外的作物田區。

應變中心表示，農委會立刻公告8種薏苡秋行軍蟲緊急防治藥劑，以供強制施藥防治。

農委會為掌握全國栽植薏苡受害現況，動員各區農改場擴大田區巡查及加強防治宣導工作，巡查後發現台中市大雅區的薏苡產區也有零星發生，將進行立即施藥防治。

應變小組表示，薏苡為禾本科蜀黍族作物，與玉米及高粱親緣關係近，國內主要用於中藥配料或做為滋補食材，多為一期作替代水稻種植於苗栗縣以南至嘉義以北地區，全國年種植面積約200餘公頃，其中又以台中市大雅區、彰化縣二林區、嘉義縣東石鄉及朴子市等地種植面積最廣。

嘉義案例田區面積約0.45公頃，作物生長期正值秋行軍蟲偏好取食的苗期階段，該田區薏苡受害率約7成，鄰近水稻及洋蔥田區，台南農改場同時擴大巡查，並未發現秋行軍蟲危害。

農委會今已公告賜諾特、蘇力菌等8種緊急防治藥劑，有機栽植農民也有防治藥劑可選用。

應變小組指出，依據近期成蟲性費洛蒙監測結果，防檢局已於日前發布預警，農民應加強新植作物田區巡查及防治，由於雲嘉南地區去年二期轉(契)作硬質玉米及青割玉米目前已近採收末期，田區收成後，若未落實翻犁、淹水或曝曬動作，以清除殘株及土壤內殘存蟲體與蟲蛹，新羽化的蟲體仍會對新植作物造成相當程度風險。

因此，應變小組呼籲農民新植玉米及秋行軍蟲高風險寄主作物，苗期應加強田間巡查工作，即早發現，即早防治，以確保收益，若有發現新寄主植物遭受危害務必即時通報農委會或地方政府。