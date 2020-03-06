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北市防疫旅館將公布SOP 不會與散客混住

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊受訪。記者楊正海／攝影
台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊受訪。記者楊正海／攝影

新冠肺炎COVID-19）疫情未歇，北市推出防疫旅館，很起重視，台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊受訪時指出，未來將公布SOP，至於外界質疑，防疫旅館和一般民眾混住？黃珊珊指出，目前一定是單獨樓層且該樓層不會有散客，如果業者沒有辦法做到分層分館的話，原則上就不會接散客。

至於是否會主動告知一般旅客該旅館是防疫旅館，北市觀傳局指出，目前有打算要這樣做，但旅館業者都說，現在沒有接散客的意願。

黃珊珊指出，防疫旅館一直都是演進的狀況，因為很多旅館業者都有來詢問，目前維持一定是單獨樓層，這一樓層不會有散客，但如果業者沒有辦法做到分層分館的話，原則上就不會接散客。

由於防疫旅館因外縣市求助的狀況很多，希望轉介到台北來，之前是國外回來的學生，現在開始是外商公司來拜託找北市防疫旅館，給從國外來的一些相關的同仁居住。

至於清潔衛生問題，會備相關的清潔用品，讓房客自己在房間裡面處理，像毛巾就有提供一次性的毛巾，不會再二次使用。黃珊珊指出，其實看到很多旅客，非常感謝防疫旅館，還寫了卡片，因為一般旅館的客人可能沒有辦法得到這麼多的照顧。

另外，黃珊珊說，重要是防疫旅館一定不能有地毯，且員工一定要全部同意接這樣的客人，這樣的旅館市府才會幫忙轉介，目前市府仍在做媒合，但是如果說中間有一個員工有意見，就不會幫忙轉介。

黃珊珊 北市 新冠肺炎 COVID-19

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