劉真驚傳凌晨過世 北榮嚴正駁斥

國標女王劉真傳出心臟不適動刀，目前正在台北榮總治療，但治療過程數度傳出不順，今傳出劉真已於今天清晨宣告治療失敗過世，台北榮總副院長兼發言人陳威明說「嚴正駁斥」此事，也呼籲各界不要妄議，不僅影響家屬情緒也影響醫療團隊的努力。

劉真上個月初傳出因心臟問題動刀，手術過程中心臟驟停，裝上葉克膜續命，如今正在等待換心，而各界不斷傳出劉真狀況不佳，網路更是傳出劉真今晨已辭世消息。

陳威明表示，北榮的治療團隊一定會給予患者最佳的照顧，但各界不斷盛傳病患的病情發展等，絕對會影響家屬的情緒，加上傳出辭世的消息非常不道德，他也嚴正駁斥此項消息，並呼籲各界停止討論此事，讓家屬能安心照料患者，醫療團隊也能專注給予治療。