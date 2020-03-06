竺豐公司明年進駐蘇澳港 年營業額16億元

台灣港務公司今天表示，美商公司設立的在台子公司竺豐公司預計2021年於蘇澳港完成建廠並營運，預估每年營業額達到16億元，並將逐年成長到60億元，創造100個就業機會，預計能為蘇澳港創造產業群聚效應。

台灣港務基隆分公司蘇澳港營運處經理楊素勤表示，基隆港務分公司去年10月24日辦理「蘇澳港4號倉庫租賃案」公開甄選作業，甄選結果由竺豐公司獲選，未來投入建廠營運後，業者預估年營業額可達16億元並逐年成長。

台灣港務公司表示，竺豐公司為美商TieBam Inc.在台灣設立的子公司，主要經營業務為竹子加工製作成鐵道枕木，目前在鐵道市場需求上，以傳統木製為主，近年環保意識抬頭，木材砍伐及供給的限制，逐漸衝擊著傳統枕木鐵道產業。

台灣港務公司表示，為了環境永續及市場需求，竺豐公司率先開發竹子緻密化技術並取得專利；因竹子生長期快，由東南亞進口竹子至蘇澳港4號倉庫工廠，在工廠進行加工製作成鐵道枕木後，出口行銷至世界各地。相較於傳統木製鐵道枕木，竹製枕木更為堅固耐用，成本效益高且更環保。

台灣港務公司表示，竺豐公司總投資額約2.1億，預計2021年完成建廠並營運，預估每年營業額達16億元並逐年成長至60億元，創造約100個就業機會。基隆港務分公司表示，隨著外商進駐，期能提升蘇澳港裝卸量及營收，為蘇澳港創造產業群聚效應。