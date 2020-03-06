蔥農注意！已發現青蔥黑腐病零星發生

新冠肺炎疫情衝擊嚴重，飯店業生意慘淡，想到快沒招了。繼推出飯店便當、外帶外送飯店美食後，現在再打出「提早入住，延後退房」新策略。台北晶華酒店可住滿30小時，堪稱業界時數最長，希爾頓逸林酒店則可以任選入住時間，福華飯店和君品酒店也可延遲退房，台北花園大酒店則可彈性提前或延後退房。

2020-03-06 14:18