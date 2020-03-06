聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔥農注意！已發現青蔥黑腐病零星發生
為避免青蔥黑腐病危害青蔥，農委會台中農改場請農友加強田間管理進行防治，避免青蔥受到黑腐病為害。
台中農改場助理研究員王照仁表示，青蔥黑腐病可藉由風力散播孢子，主要危害蔥科作物的蔥綠部位，常由頂端出現黃化病徵，而後向下擴展並造成枯萎（俗稱「乾尾」）。近期，鋒面接近，降雨機率增高，台中農改場助理研究員錢昌聖已在台中大甲與大安等青蔥產區，發現黑腐病零星發生。
因此，台中農改場請本季種植青蔥的農民，如遇鋒面接近前後，應適時採取預防措施，以減輕蔥黑腐病發生。若發現植株罹病嚴重，應立即去除病株，且切勿棄置田區而淪為感染源；藥劑防治可參考植物保護資訊系統，採用蔥科作物病害的推薦藥劑，如：得克利、依普同、白列克敏等，並且要留意藥劑的安全採收期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言