疫情衝擊 環保署放寬大型柴油換車貸款本金寬限2年

因應新冠肺炎衝擊，環保署針對已申請核定的汰舊換新大型柴油貸款案件，已商請銀行協助，如車主有繳交貸款本息的困難，可以跟貸款銀行協調調整本金寬限期（最長2年）或延長貸款期限（最長5年），環保署維持案件利息補貼，與業者共同面對疫情衝擊。

環保署表示，為鼓勵大型柴油車汰舊換新，去年5月28日修正發布「行政院環境保護署低碳永續家園專案貸款信用保證實施要點」，提供1至3期大型柴油車汰舊換新車貸款信用保證。並在去年5月31日訂定發布「換購大型柴油車貸款利息補助辦法」，補助1至3期大型柴油車汰舊換新車最高1%貸款利息。

到今年2月底已核定 22 件信用保證，及105件利息補助申請案件，以減輕中小企業及個人車主經濟負擔。近期因武漢肺炎疫情影響，有車主反映營收銳減，無法按時繳交貸款本息。環保署為協助車主共度難關，已邀集相關部會及12家銀行討論，請承貸銀行協助有繳交貸款本息困難的車主變更貸款契約，調整貸款期限及償還方式，以減輕車主負擔。