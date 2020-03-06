台大醫院防醫護人力消耗 9日起限單一探病時段
武漢肺炎疫情影響，國立台灣大學醫學院附設醫院今天宣布，9日起每天2個探病時段改為僅限上午11時30分到下午12時30分，陪病人數維持1人、探病人數2人，避免過多醫護人力消耗。
台大醫院原訂每床住院病人僅能有1名陪病者、探病人數2人，僅2個探病時段，但每個時段一到，醫院門口仍大排長龍，醫護人員須花很多時間疲於刷全民健康保險卡、核對身分。
台大醫院發言人王亭貴上午接受中央社記者訪問表示，疫情影響，病人、探病者進醫院時都要做很多防護措施、核對身分等，耗掉很多防護人力，但這些人力應盡可能用於照顧病人。
王亭貴說，新措施雖會造成病人不便，但武漢肺炎無症狀感染者多，醫院也無從得知誰是無症狀感染者，希望減少院內感染風險。
不過，王亭貴表示，民眾如果有特殊情況，如緊急、接到病危通知或病人情緒不穩定，醫師研判需較多家屬入院安撫，醫院仍會兼顧人情酌予放寬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言