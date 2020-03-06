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台大醫院防醫護人力消耗 9日起限單一探病時段

中央社 / 台北6日電
台大醫院在入口處讓員工與非員工分流，檢查進入醫院者是否合乎規定。記者潘俊宏／攝影
台大醫院在入口處讓員工與非員工分流，檢查進入醫院者是否合乎規定。記者潘俊宏／攝影

武漢肺炎疫情影響，國立台灣大學醫學院附設醫院今天宣布，9日起每天2個探病時段改為僅限上午11時30分到下午12時30分，陪病人數維持1人、探病人數2人，避免過多醫護人力消耗。

台大醫院原訂每床住院病人僅能有1名陪病者、探病人數2人，僅2個探病時段，但每個時段一到，醫院門口仍大排長龍，醫護人員須花很多時間疲於刷全民健康保險卡、核對身分。

台大醫院發言人王亭貴上午接受中央社記者訪問表示，疫情影響，病人、探病者進醫院時都要做很多防護措施、核對身分等，耗掉很多防護人力，但這些人力應盡可能用於照顧病人。

王亭貴說，新措施雖會造成病人不便，但武漢肺炎無症狀感染者多，醫院也無從得知誰是無症狀感染者，希望減少院內感染風險。

不過，王亭貴表示，民眾如果有特殊情況，如緊急、接到病危通知或病人情緒不穩定，醫師研判需較多家屬入院安撫，醫院仍會兼顧人情酌予放寬。

台大醫院 疫情 肺炎

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