豬價低迷 養豬產業團體自救今北上促銷

豬價低迷，養豬團體自救北上立法院促銷。農委會表示，農委會維護豬肉產銷供應與價格平穩提出多元產銷調節措施，希望養豬業者自律不要超養，自主配合生產調節秩序出豬，產銷調節需要豬農配合。

根據中央畜產會統計，3月5日敖豬交易每公斤平均批發價58元，貼近生產成本。交易頭數2萬4490頭，毛豬平均交易體重126.53公斤偏重，顯示國內豬源充足，加上進口肉庫存不少，以及受到新冠肺炎疫情影響，餐廳消費緊縮，因此豬價一直無法拉抬，從去年下半年逐漸下滑，低迷至今。

農委會表示，農委會已經陸續啟動多元產銷調節措施，包括收購過重肉豬屠宰凍存、協調減供，及淘汰種母豬等多項措施。另因應近期新冠肺炎對消費造成影響，今年的毛豬生產目標調整至785萬頭，並備妥相關紓困振興方案，希望能與豬農合作協助產業，維護豬肉產銷供應與價格平穩。

農委會表示，2019年全年豬肉進口8萬4341公噸，比2018年8萬3458公噸僅增加883公噸（增幅約1.06%），全年進口總量並無大量增加。另受非洲豬瘟影響，國内業者調整短期採購的來源國家；目前進口量已明顯降低，並無持續大幅豬肉。

農委會說，為穩定毛豬產銷，及因應新冠肺炎疫情影響長期消費並即時產銷預警，爭取「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，協助處理超產的家畜去化屠宰、凍存、加工、國內外多元行銷、促銷及種畜淘汰作業等紓困振興方案，將視後續毛豬產銷情形適時執行，請豬農安心。

農委會也會請相關產業團體優先採購國產豬肉、減少從國外進口。