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館長換觀眾做做看 博物館也搶虛擬實境經濟

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
荷蘭國立博物館的網上畫廊Rijksstudio，鼓勵民眾創造自己的線上展室收藏名畫。圖片取自荷蘭國立博物館網站
荷蘭國立博物館的網上畫廊Rijksstudio，鼓勵民眾創造自己的線上展室收藏名畫。圖片取自荷蘭國立博物館網站

台灣發展「虛擬博物館」十多年，但中國科技大學互動娛樂設計系助理教授施登騰認為，即使是網站已臻國際水準的故宮，其虛擬博物館仍然缺乏取代實體博物館的獨立性，比較像是「數位資料平台入口」。要讓觀眾像逛實體博物館般「黏」在線上看展、甚至掏錢消費，必須翻轉數位策展的觀念。

施登騰認為，包括故宮、大英博物館等國際級博物館，其打造的虛擬博物館，目的是引領到觀眾到實體博物館參觀，或協助觀眾做好參觀實體博物館之前的準備。然而不管面對新冠肺炎或未來的數位時代，線上博物館必須具備可以取代實體博物館的獨立性。

在他眼中，Google打造的Goole Arts and culture平台，比一般博物館網站更符合未來虛擬博物館的型態。此一平台集合各家博物館的經典數位文物，採圖像思考而非文字思考，其2 D、3D全景等數位資料都很齊全，可以滿足長時間瀏覽的數位環境。

曾被評選為歐洲最佳博物館的荷蘭國立博物館，其網站開發的線上畫廊Rijksstudio提供近58萬張藏品圖像。訪客不僅可以放大圖像研究，還可免費下載，甚至建立自己的展室，上傳社群媒體分享，迄今已吸引超越40萬名用戶成立自己的Rijksstudio。施登騰認為，「讓每個人都能當策展人」將是線上博物館的重要趨勢。

台博館館長洪世佑表示，他理想的線上博物館像「虛擬遊戲」，訪客就像玩家，可以自己創造展室、路線，自己選擇博物館的展品策展。這些由觀眾創造的展覽甚至還能向訪客收費，創造經濟效益。

史博館館長廖新田透露，史博館正在進行另一種「虛擬實境」的線上博物館實驗。由館員開發模組，讓觀眾可以自己選擇線上的虛擬文物策展、寫展覽介紹，自己當策展人，甚至自己當博物館館長。

施登騰則認為，成功的虛擬博物館將可擁有「虛擬實境經濟」，境外觀眾即使無法親自造訪實體博物館，也能於其打造的虛擬博物館遊逛、消費。要追上此一趨勢，博物館應該要有「數位典藏策展人」的概念與職位。

博物館 館長 故宮

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