聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明節離島第二波金、澎加班機 3月9日開賣
今年清明連假從4月1日起至4月3日。民航局表示，針對需求較高的金門、澎湖規畫第二波加班機，預計於3月9日（下周二）上午9時開放訂位，共提供5120個座位數。
今天清明節澎湖、金馬離島管制航線已於2月17日起開放訂位，民航局表示，金門及澎湖航線是目前需求較高的航線。第二波加班機中，金門航線提供2396個座位數，澎湖航線提供2724個座位數，總計提供5120個座位數。至於馬祖航線，目前每日航班均尚有空位。
民航局指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位的旅客可多加選擇並提早訂位。另外，訂票日起3日內應完成開票，例如3月9日訂票，應於3月11日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言