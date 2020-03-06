新冠肺炎風暴來襲 虛擬博物館的時代到了?

新冠肺炎風暴來襲，擔心群聚感染，大陸、日、韓、義多家博物館閉館，連羅浮宮也暫時閉館。國內博物館雖未傳出閉館消息，訪客卻少了五成以上，紛紛開啟或加快打造線上博物館。博物館界認為，線上博物館是大勢所趨，新冠肺炎風暴只是刺激博物館加快腳步進入線上行列。

國立台灣博物館(台博館)館長洪世佑不久前才剛跟策展人開會研擬對策，決定將預計4月中旬舉辦的世界地球日活動，從實體活動轉為以線上活動為主，演講和座談改成線上直播，台博館網站也推出線上攝影展「台博青年之眼2.0」。洪世佑表示，館內文物已有8成數位化，他要求館內研究人員都必須懂得數位策展。

台東史前館則預計一個月內推出線上展。史前館館長王長華表示，史前館展廳將有大幅度更新，本就預訂為此推線上展「暖身」，遇到新冠肺炎將加快腳步。

故宮是台灣博物館數位化的龍頭，防疫期間以「防疫不防藝」為題，端出早已準備好的六大虛擬展覽主題，包括可以720度環景方式觀看故宮常設展的「720VR走進故宮」、在Goole Arts and culture平台上擴充200件典藏文物的高解析影像，並將「龍藏經」、「漢宮春曉」等國寶放入 Google線上展覽。

國立歷史博物館(史博館)前年起閉館整修，這兩年打著「閉館不打烊」的旗幟發展線上展覽、急起直追。史博館館長廖新田指出，史博館這一年在其他博物館舉辦的實體展覽如「寶島長春」、「東周實相」，皆同時在「線上環景展覽平台」展出；展覽即使下檔，展覽的方式和記憶皆珍藏於線上世界。防疫期間，民眾可在家上網觀看，彷彿親臨展場。

中國科技大學互動娛樂設計系助理教授施登騰認為，故宮和史博館的環景虛擬博物館，宛如將Google 街景車的全景技術移到室內，以滑鼠點擊代替步行，以視窗代替眼睛，幾乎是數位移植了現場的參觀體驗，但離沉浸體驗、實境虛擬的境界還有段距離。