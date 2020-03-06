快訊

土耳其停止進軍敘利亞！58人陣亡後 土軍協議俄國停火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎風暴來襲 虛擬博物館的時代到了?

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
史博館已建置完成典藏文物3D掃描資源網「國寶團團轉」。圖/史博館提供
史博館已建置完成典藏文物3D掃描資源網「國寶團團轉」。圖/史博館提供

新冠肺炎風暴來襲，擔心群聚感染，大陸、日、韓、義多家博物館閉館，連羅浮宮也暫時閉館。國內博物館雖未傳出閉館消息，訪客卻少了五成以上，紛紛開啟或加快打造線上博物館。博物館界認為，線上博物館是大勢所趨，新冠肺炎風暴只是刺激博物館加快腳步進入線上行列。

國立台灣博物館(台博館)館長洪世佑不久前才剛跟策展人開會研擬對策，決定將預計4月中旬舉辦的世界地球日活動，從實體活動轉為以線上活動為主，演講和座談改成線上直播，台博館網站也推出線上攝影展「台博青年之眼2.0」。洪世佑表示，館內文物已有8成數位化，他要求館內研究人員都必須懂得數位策展。

台東史前館則預計一個月內推出線上展。史前館館長王長華表示，史前館展廳將有大幅度更新，本就預訂為此推線上展「暖身」，遇到新冠肺炎將加快腳步。

故宮是台灣博物館數位化的龍頭，防疫期間以「防疫不防藝」為題，端出早已準備好的六大虛擬展覽主題，包括可以720度環景方式觀看故宮常設展的「720VR走進故宮」、在Goole Arts and culture平台上擴充200件典藏文物的高解析影像，並將「龍藏經」、「漢宮春曉」等國寶放入 Google線上展覽。

國立歷史博物館(史博館)前年起閉館整修，這兩年打著「閉館不打烊」的旗幟發展線上展覽、急起直追。史博館館長廖新田指出，史博館這一年在其他博物館舉辦的實體展覽如「寶島長春」、「東周實相」，皆同時在「線上環景展覽平台」展出；展覽即使下檔，展覽的方式和記憶皆珍藏於線上世界。防疫期間，民眾可在家上網觀看，彷彿親臨展場。

中國科技大學互動娛樂設計系助理教授施登騰認為，故宮和史博館的環景虛擬博物館，宛如將Google 街景車的全景技術移到室內，以滑鼠點擊代替步行，以視窗代替眼睛，幾乎是數位移植了現場的參觀體驗，但離沉浸體驗、實境虛擬的境界還有段距離。

可以讓文物在網上立體展現、翻轉的3D文物，是打造「活靈活現」線上展覽的關鍵。施登騰認為，台灣打造虛擬博物館的罩門便是3D，以故宮為例，雖然多數文物都已做成數位圖檔，但限於經費做成3D文物者太少。史博館館長廖新田則說，史博館已建置完成典藏文物3D掃描資源網「國寶團團轉」，即將公開。

故宮推出「720VR走進故宮」，讓民眾在家裡也可以環景欣賞翠玉白菜。圖/故宮提供
故宮推出「720VR走進故宮」，讓民眾在家裡也可以環景欣賞翠玉白菜。圖/故宮提供

博物館 文物 史博館

延伸閱讀

武漢肺炎疫情憂慮加重 日股上午盤收盤重挫逾3%

中國新冠肺炎 境外輸入躍為第2大來源

先救命後收費 新冠肺炎疫情促中國官方改革醫保

德陽三星堆博物館 線上開館

相關新聞

疫情致買氣差但產量仍多 蔬菜均價一度跌破20元

受新冠肺炎影響消費急凍，但生產力不變，造成現在小葉菜類大爆滿。北農統計，蔬菜每公斤平均批發價一度跌破20元（19元），高...

疫情帶來恐慌症候群？ 精神科醫師：高危險族群要關心

新冠肺炎疫情升溫險峻，前衛生署長楊志良說，疫情蔓延會帶來恐慌心理，呼籲中央應在1922防疫專線配置心理師，協助民眾解決疫...

132公斤胖子變身型男 他靠這招一年減掉40公斤

在台中飯店擔任公關的吳小翰，身高178公分，體重高達132公斤，大學畢業後，他為了能順利找到工作決定減重，但嘗試過吃中藥...

台大醫院防醫護人力消耗 9日起限單一探病時段

武漢肺炎疫情影響，國立台灣大學醫學院附設醫院今天宣布，9日起每天2個探病時段改為僅限上午11時30分到下午12時30分，...

清明節離島航線第二波加班機 3月9日上午9時開賣

因應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局今（6）日宣布，目前需求較高的金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，自3月9日...

豬價低迷 養豬產業團體自救今北上促銷

豬價低迷，養豬團體自救北上立法院促銷。農委會表示，農委會維護豬肉產銷供應與價格平穩提出多元產銷調節措施，希望養豬業者自律...

館長換觀眾做做看 博物館也搶虛擬實境經濟

台灣發展「虛擬博物館」十多年，但中國科技大學互動娛樂設計系助理教授施登騰認為，即使是網站已臻國際水準的故宮，其虛擬博物館...

清明節離島第二波金、澎加班機 3月9日開賣

今年清明連假從4月1日起至4月3日。民航局表示，針對需求較高的金門、澎湖規畫第二波加班機，預計於3月9日（下周二）上午9...

新冠肺炎風暴來襲 虛擬博物館的時代到了?

新冠肺炎風暴來襲，擔心群聚感染，大陸、日、韓、義多家博物館閉館，連羅浮宮也暫時閉館。國內博物館雖未傳出閉館消息，訪客卻少...

改善台灣芭樂輸美品質問題 農委會今開專家會議找解方

台灣芭樂去年底成功外銷輸美，卻傳出外銷美國的台灣芭樂品質不佳。農委會今在南部產地首度舉辦檢討會議，邀集有經驗的外銷業者，...

減少外食在家防疫 鍋具市場需求增 玻璃透明鍋詢問度高

新冠肺炎疫情持續延燒，除了口罩、酒精等防疫商品需求爆量，外送餐點訂單成長一成以上外，由於近來民眾減少外食在家防疫，也讓沉...

氣象局：今起回暖水氣少 下周二又有冷空氣報到

東北季風影響到今天，白天開始氣溫回升，各地天氣穩定。中央氣象局表示，未來一周天氣變化快速，下周一之前天氣穩定偏暖，下周二...

熱門新聞

獨／30年的回憶掰掰！高雄「渝香園」3月底熄燈

時間軸圖看全世界禁口罩時間 網友讚嘆：台灣領先好多

高虹安大數據找出口罩配售點不足量 陳時中也稱奇

張綱維欠薪3個月確定大量解雇 5月24日生效解雇528人

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

沒事別到醫院…疫情使診所業績砍半疾呼「撐不住了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。