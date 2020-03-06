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疫情致買氣差但產量仍多 蔬菜均價一度跌破20元

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

新冠肺炎影響消費急凍，但生產力不變，造成現在小葉菜類大爆滿。北農統計，蔬菜每公斤平均批發價一度跌破20元（19元），高麗菜均價跌破10元，葉菜類每公斤平均批發價約10元上下，下價都才5元左右，市況不佳。

根據台北市農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價20.3元，蔬菜到貨量約1355噸，一市場約977噸，二市場約378噸；昨日批發菜價一度跌破20元（19元）。北農分析，主要是受外市銷售不佳影響，買氣弱，但因今日到貨量比昨日（1534公噸）減少到或179公噸，交易市況尚稱平順，各菜種行情漲跌互見。

根據北農統計，今日高麗菜每公斤平均批發價8元、大白菜8元、小白菜9元、青江菜12元、菠菜19元、A菜9元、地瓜葉17元；這些蔬菜下價都在每公斤平均批發價5到8元不等；葉菜的零售價也很低，在新北市的傳統市場，葉菜一把20元，有的攤商每份葉菜15元，四份50元賣出，售價都在低點。

北農總經理翁震炘表示，季節性問題與消費力下降，是菜價較低的主因，這幾天葉菜類和高麗菜量比較大。蔬菜耕種一批一批的，天氣好菜長得快，天氣冷生長速度又慢下來，春天忽冷忽熱，導致蔬菜幾批菜的生長期正好都撞期了，才會導致量多。現在菠菜、地瓜葉已經到產季末，小白菜、高麗菜、A菜還很多，雖然新冠肺炎仍持續升溫，但接下來周末蔬菜買氣會略微回升，他認為還可以再觀察幾天。

北農 高麗菜 新冠肺炎

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