改善台灣芭樂輸美品質問題 農委會今開專家會議找解方

台灣芭樂去年底成功外銷輸美，卻傳出外銷美國的台灣芭樂品質不佳。農委會今在南部產地首度舉辦檢討會議，邀集有經驗的外銷業者，農試所、教授等相關人等，希望從芭樂栽培、採收、裝箱過程到海運找出品質差的原因。

輸美番石榴外銷品質精進會議今天在農委會農糧署南區分署展開，希望各界為台灣芭樂輸美過程找出解方，維持台灣芭樂的品質與形象。

農委會副主委陳駿季表示，未來任何台灣農產品外銷，都必須要遵守一個定律，不該只是「首次輸出」這樣的概念。他說，外銷農產品應該用更謹慎的態度，否則一次的失誤，會打壞台灣農產品在他國的形象。

陳駿季表示，我國外銷芭樂到美國，鎖定的是華人市場，競爭對手是墨西哥。這次芭樂有狀況，在農委會內部已經有非正式的討論，認為從採收前就要注意，並非僅有運輸的問題。

他指出，不同的芭樂供果園雖然都符合檢疫規定，但採收時果品時，芭樂的成熟度不一致，也會造成運到美國開櫃後有不同的結果。畢竟運輸時間長達17天，溫度1度，過去沒有這樣的經驗。

他表示，採收的時間點也很有關係，比如清晨採收或中午天氣很熱時採收，芭樂的中心溫度都不一樣，要預冷降溫的溫差、速度要調成一致，否則會是品質劣變的起點。

他說，運輸堆疊的方式也很有影響，降溫太慢水分凝結均勻度不足，回溫也會影響品質，堆疊的很密，內部空氣循環不佳，可能有些地方很冷，有些地方不夠冷。今天的會議有技術人員、業者去了解究竟是哪一個環節出了問題，哪些技術必須克服。

農委會國際處長林家榮表示，今天會直接到外銷的供果園去看農人的田間管理，這次去美國的芭樂有的品質也很好，但有的就出現問題。農委會防檢局、改良場，以及學校的學者都會提出建議，協助改善流程。他說，芭樂是我國全年都可以生產的果品，美國也確實有消費需求，盡快改善問題維持品質，才能持續打開美國市場。