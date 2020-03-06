快訊

劉真與死神搶命30天了！她驚曝「黃金時間錯過了」

廣告人范可欽涉背信遭通緝 台中警漏夜移送北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情帶來恐慌症候群？ 精神科醫師：高危險族群要關心

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長庚 醫院加強門禁管制防疫，患者及民眾都要戴口罩拿健保卡受檢入院。記者魯永明／攝影
嘉義長庚 醫院加強門禁管制防疫，患者及民眾都要戴口罩拿健保卡受檢入院。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情升溫險峻，前衛生署長楊志良說，疫情蔓延會帶來恐慌心理，呼籲中央應在1922防疫專線配置心理師，協助民眾解決疫情風暴下對病毒的恐懼心理。嘉義縣長庚精神科主任陳宏名說，目前並無因為疫情明顯精神症狀，前往求診個案，但實務上，的確有特定的高危險族群應該要特別主動去關心的。

首先是因為接觸史旅遊史或類似症狀正在隔離中或等待確診者，無論是在家檢疫或自我隔離，或是在院治療中等待後續檢驗，處於封閉空間與等待未知結果的煎熬心情很容易出現短期憂鬱焦慮失眠症狀，帶來更多不適感。

另是確診個案，已知確診病例大多為輕症或無症狀，但也有少數不幸可能會出現呼吸衰竭，需要插管支持性治療的狀況。高齡長輩本身慢性病合併症也可能讓病情複雜化。確診本身已經是滿大的壓力，可能會出現適應障礙，如果歷經重症治療的過程或伴隨肺部功能下降，要注意是否有創傷後症候群相關的症狀。

最後是第一線照護醫護人員身心健康管理。在長時間高強度的工作負荷下，各種壓力反應很可能會出現，影響自己的作息與工作狀態。各式各樣的因素，例如政令與長官的要求，工作人力是否短缺，是否出現院內感染，防護裝備是否供應不足，病患與家屬的抱怨，自身與同住家屬的防護安全，都額外加重了心理負擔。

除以上三個壓力特別大的族群，一般民眾也是生活在恐懼中，新聞充分的報導，固然增加民眾抗疫的知識，但也增加恐慌與某些過度反應。近期出現的拒外送醫院急診便當即是明顯過度的恐慌反應。這部分媒體或政論節目如果能夠以較平衡的報導方式與正確訊息的傳遞，會是目前公衛體系上很有力的幫助。

嘉義長庚 醫院加強門禁管制防疫，患者及民眾都要戴口罩拿健保卡受檢入院。記者魯永明／攝影
嘉義長庚 醫院加強門禁管制防疫，患者及民眾都要戴口罩拿健保卡受檢入院。記者魯永明／攝影

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

吳斯懷進衛環委員會 將請楊志良上課

楊志良／新冠肺炎的最糟情境

楊志良批馬英九不適任總統 蕭旭岑：為何自我否定政績

相關新聞

疫情帶來恐慌症候群？ 精神科醫師：高危險族群要關心

新冠肺炎疫情升溫險峻，前衛生署長楊志良說，疫情蔓延會帶來恐慌心理，呼籲中央應在1922防疫專線配置心理師，協助民眾解決疫...

132公斤胖子變身型男 他靠這招一年減掉40公斤

在台中飯店擔任公關的吳小翰，身高178公分，體重高達132公斤，大學畢業後，他為了能順利找到工作決定減重，但嘗試過吃中藥...

清明節離島第二波金、澎加班機 3月9日開賣

今年清明連假從4月1日起至4月3日。民航局表示，針對需求較高的金門、澎湖規畫第二波加班機，預計於3月9日（下周二）上午9...

新冠肺炎風暴來襲 虛擬博物館的時代到了?

新冠肺炎風暴來襲，擔心群聚感染，大陸、日、韓、義多家博物館閉館，連羅浮宮也暫時閉館。國內博物館雖未傳出閉館消息，訪客卻少...

疫情致買氣差但產量仍多 蔬菜均價一度跌破20元

受新冠肺炎影響消費急凍，但生產力不變，造成現在小葉菜類大爆滿。北農統計，蔬菜每公斤平均批發價一度跌破20元（19元），高...

改善台灣芭樂輸美品質問題 農委會今開專家會議找解方

台灣芭樂去年底成功外銷輸美，卻傳出外銷美國的台灣芭樂品質不佳。農委會今在南部產地首度舉辦檢討會議，邀集有經驗的外銷業者，...

減少外食在家防疫 鍋具市場需求增 玻璃透明鍋詢問度高

新冠肺炎疫情持續延燒，除了口罩、酒精等防疫商品需求爆量，外送餐點訂單成長一成以上外，由於近來民眾減少外食在家防疫，也讓沉...

氣象局：今起回暖水氣少 下周二又有冷空氣報到

東北季風影響到今天，白天開始氣溫回升，各地天氣穩定。中央氣象局表示，未來一周天氣變化快速，下周一之前天氣穩定偏暖，下周二...

澳洲音樂家確診新冠肺炎 國家音樂廳上午擴大消毒

疫情指揮中心昨晚公布一澳洲音樂家確診新冠肺炎（COVID-19）的例子，該音樂家上周與國家交響樂團(NSO)一同在國家音...

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地轉為多雲時晴，下周二、五可能各有一波鋒面及...

陸原料藥供貨受阻 抗生素、甲亢藥最快8月斷貨

新冠肺炎疫情持續，影響中國大陸原料藥供應，避免防疫期間藥品供應出問題，衛福部食藥署日前發函醫界與藥界，盤點發現，如果中國原料藥供應持續受阻，最快今年八月，國內解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進藥將會短缺。食藥署表示，將積極協調同成分替代藥品供貨，避免民眾無藥可用。

清明連假取消自由座 高鐵訂票量倍增

為防堵新冠肺炎疫情，台灣高鐵清明假期全車次實施全車對號座，取消自由座。由於過去很多民眾不必預先搶訂連假車票，搭車前赴車站選搭自由座車廂即可，這回取消自由座，以致出現搶票情況，首日訂票狀況比去年多出近一倍。

熱門新聞

高鐵第幾節車廂最安靜？內行人「專業解析」告訴你

知名美妝品牌美體小舖 傳業績下滑要求房東「免租金兩個月」

獨／30年的回憶掰掰！高雄「渝香園」3月底熄燈

口罩實名制新規定上路 周期行為民眾：差一片也有差

全聯3／8限定好康！哈根達斯指定品項單件199元

時間軸圖看全世界禁口罩時間 網友讚嘆：台灣領先好多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。