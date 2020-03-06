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減少外食在家防疫 鍋具市場需求增 玻璃透明鍋詢問度高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
「玻璃透明鍋」由於烹飪過程不必反覆掀開鍋蓋檢查，可以直接從透明鍋身觀察食材的熟度，亦能完整保留食材營養和鮮味，人氣激增，成為首選鍋具。 圖／康寧餐具提供
「玻璃透明鍋」由於烹飪過程不必反覆掀開鍋蓋檢查，可以直接從透明鍋身觀察食材的熟度，亦能完整保留食材營養和鮮味，人氣激增，成為首選鍋具。 圖／康寧餐具提供

新冠肺炎疫情持續延燒，除了口罩、酒精等防疫商品需求爆量，外送餐點訂單成長一成以上外，由於近來民眾減少外食在家防疫，也讓沉寂好一陣子的鍋具市場需求激增。

但，專家提醒，許多鍋具上的毛細孔容易成為細菌滋生的溫床，恐威脅家人的飲食健康，因此訴求無縫隙、無氣孔的「玻璃透明鍋」，近來詢問度明顯提升。

為什麼「玻璃鍋」能成為家庭防疫的利器？康寧餐具指出，關鍵全在材質，因為玻璃沒有毛細孔，所以不殘留細菌，因此製成的鍋具餐具，擁有表面光滑的特點，不容易藏汙納垢且含菌量低。由於沒有毛細孔，不會殘留料理餘味或洗滌劑，清潔更方便。

康寧餐具旗下人氣商品「VISIONS晶彩透明鍋」，產自法國及日本，訴求以超低膨脹係數的超耐熱玻璃陶瓷製造，和洲際導彈彈頭為同款材質，驟冷驟熱都不會破。不論從冰箱或冷涷庫裡直接上瓦斯爐加熱，或放入預熱後的烤箱，進口的康寧VISIONS晶彩透明鍋都不會變形、龜裂，且可直火使用，冷熱溫差高達400度，除了電磁爐外，瓦斯爐、微波爐、黑金爐、電陶爐、烤箱，通通適用。

此外，面對聞之色變的新冠肺炎，提高自身免疫力，是防疫最好的方法之一，再加上近來冷氣團來襲，最能留住食物營養精華的「燉湯」，成為既合適又應景的居家防疫料理。

「玻璃透明鍋」由於烹飪過程不必反覆掀開鍋蓋檢查，可以直接從透明鍋身觀察食材的熟度，亦能完整保留食材營養和鮮味，人氣激增，成為首選鍋具。

新冠肺炎 餐具 冷氣團

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