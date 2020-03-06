132公斤胖子變身型男 他靠這招一年減掉40公斤

在台中飯店擔任公關的吳小翰，身高178公分，體重高達132公斤，大學畢業後，他為了能順利找到工作決定減重，但嘗試過吃中藥、埋線、針灸、節食等減重方式，卻瘦了又胖，最後體檢時發現患有輕微糖尿病，改以顏色區分食物來減重，一年共減了40公斤，變身超級型男，令人驚嘆。

27歲吳小翰從小體型肉肉的，因為食量大，朋友常邀他去吃「吃到飽」，體重也直線上升，身高178公分的他，體重卻高達132公斤。吳大學前從未想過要減肥，直到畢業後為了順利找到工作，下定決心開始減肥，不過試過吃中藥、針灸、埋線，甚至節食一天只吃兩顆茶葉蛋跟些許水果，儘管瘦了10公斤，但不到3個月又復胖，減了4年最終都失敗。

吳小翰1年多前在公司健檢時，卻意外發現自己患有輕微糖尿病，醫師建議他要立即減肥，否則未來恐要靠吃藥控制，讓他驚覺「為了健康，不得不減重」。為了健康減重，他向營養師諮詢，營養師建議以顏色區分食物，少碰紅色或黃色食物，改吃綠色食物，像是蔬菜、肉類等食物。

吳小翰表示，一開始真的很痛苦，發現自己很多東西都不能吃，吐司、麵包都屬於黃色食物，完全不能碰，甚至有時會想吃鹹酥雞，也都必須禁止；以前每日一定會喝一杯飲料，尤其最愛珍珠奶茶，但減重後每天改喝3000公升的水，澱粉類也改成吃蔬果，靠意志力控制口腹之慾。

吳以顏色區分法減重，短短一個月就瘦了12公斤，看到了成效讓他更具信心，靠「吃」減重一年，體重從原本132公斤降至92公斤，共減了40公斤，親友們看到都覺得不可思議，褲子也必須全部重買。吳笑說，「甩肉一身輕，不僅減重也找回健康。」