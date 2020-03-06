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氣象局：今起回暖水氣少 下周二又有冷空氣報到

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天各地水氣不多，天氣穩定。圖／取自氣象局網站
今天各地水氣不多，天氣穩定。圖／取自氣象局網站

東北季風影響到今天，白天開始氣溫回升，各地天氣穩定。中央氣象局表示，未來一周天氣變化快速，下周一之前天氣穩定偏暖，下周二、三又有一波鋒面影響，各地水氣增加，都會有短暫陣雨或雷雨。

東北季風今天白天開始減弱，氣象局指出，今天北台灣及東半部高溫約24度，中南部高溫28度左右；由於水氣減少，僅東半部和各地山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

未來天氣方面，氣象局預報員李孟軒表示，未來一周天氣變化快速，10日東北季風增強，天氣變化影響最大，預計影響到11日，且因結構比較好，各地雨量增加，目前中部以北、宜蘭、花蓮都是陣雨或雷雨的天氣。

氣溫方面，李孟軒說，下周二受到降雨以及東北季風影響，氣溫降幅明顯，北台灣白天高溫前一天還有29、30度，隔天立刻下降7、8度，僅約20、21度，低溫方面，下周二入夜至下周三清晨最冷，中部以北13到15度，其他地區16、17度。

氣象局 天氣動態

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