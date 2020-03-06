下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地轉為多雲時晴，下周二、五可能各有一波鋒面及冷空氣南下，應注意天氣的劇烈變化。

吳德榮說，最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天各地轉為多雲時晴，東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天氣溫回升。預測氣溫：北部13至25度、中部13至28度、南部14至29度、東部14至26度。

他指出，周末（7、8日）微弱鋒面在北部海面徘徊，北部、東半部偶受輕微影響，有局部短暫降雨的機率，以北海岸、北部山區機率相對較高；北台灣雲量略增，其他各地晴時多雲，白天微熱，高溫升至28至30度，早晚涼。下周一各地晴時多雲，白天微熱。

吳德榮表示， 下周二鋒面及東北季風或大陸冷氣團南下，北台轉「濕冷」，中部微冷、南部偏涼。中部以北有雨、南部也有局部短暫雨的機率。下周三天氣好轉，白天起冷空氣減弱，氣溫回升；下周四晴朗穩定，白天微熱早晚涼。

不過下周五另一波鋒面及冷空氣南下，天氣再轉變。未來一周仍維持乍暖還寒的型態。

中央氣象局說，今天清晨仍受冷氣團影響，各地氣溫偏低，西半部普遍低溫在14至17度，竹苗近山區的平地局部低溫13度左右。白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北台灣及東半部高溫預約24度，中南部地區高溫28度左右；天氣方面由於水氣減少，僅東半部和各地山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。