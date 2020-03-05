澳洲音樂家確診 NSO取消近期活動、音樂廳暫停演出

疫情指揮中心剛公布一澳洲音樂家確診的例子，傳出該音樂家上週與國家交響樂團(NSO)在國家音樂廳演出。對此，國家表演藝術中心發出新聞稿表示，經與NSO討論確認後，為避免觀眾及演出者疑慮，NSO近期演出活動先予取消。此外，明日國家音樂廳將暫停演出，以淨空場館進行消毒作業。

國表藝聲明表示，國表藝各場館於防疫期間，均落實各項清潔消毒作業及頻率，為因應此次個案，將針對國家音樂廳及相關空間進行全面消毒。本案與個案有密切接觸之相關人員，已配合疫調辦理，並配合實施居家隔離或自主健康管理等措施。

國表藝指出，對於國際藝術家邀約演出，均配合政府防疫作為，未有來自警示疫區之藝術工作者；對於尚未演出之節目，若無法掌握旅遊史、接觸史，則將取消或延期，以控管風險。對於場館空間環境維護，國表藝三場館將持續落實及加強辦理，以維護觀眾及所有藝術工作者之健康防護。