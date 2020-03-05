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北市聯醫離職潮 醫師工會籲加薪 院方：擬防疫獎勵

聯合報 / 記者翁浩然邱瓊玉／台北報導
北市聯醫今年有86人名醫護離職，醫師職業工會呼籲為醫護加薪。圖／聯合報系資料照片
北市聯醫今年有86人名醫護離職，醫師職業工會呼籲為醫護加薪。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，醫護工作壓力大，台北市立聯合醫院今年至今已有86名醫護人員請辭，柯市府解讀是正常離職潮，北市醫師職業工會秘書長廖郁雯則呼籲柯市府、院方正視聯醫長期結構性問題，不要苛扣醫護薪資、該宣布加薪了；衛生局昨說明薪水沒砍，只是獎勵受整體環境影響縮水；聯醫表示，本月將通過實施防疫獎勵措施。

廖郁雯表示，醫護若集體離職，台北市長柯文哲和聯醫總院長黃勝堅要負最大的責任，去年6月、9月醫護員工陸續被減薪，護理師和其他員工月收減少1000到6000元不等，主治醫師薪水則是30萬到50萬元不等，聯醫院方卻辯稱是獎勵金減少、績效獎金不是薪水，長期忽略醫護人員薪資結構大部分來自獎勵金和績效獎金。

廖郁雯說，工會原本過年後要發動抗議，最後以防疫為重取消；目前聯醫員工處於工作量增加、薪水減少的情況，至今市府院方都沒表示要加薪也讓員工心寒，員工離職最好的特效藥就是加薪。

衛生局長黃世傑表示，聯合醫院醫護人員的薪水永遠都不會砍，也沒有減少，只是獎勵金的部分，因健保制度、整體醫療環境的關係，如果盈餘比較少就少發，比較多就多發。

聯合醫院總院長黃勝堅則表示，內部正在擬定防疫獎勵機制，會追溯到開始收治疑似病例的1月下旬至今，有照顧過疑似病例的醫護將有獎勵，預計本月實施。

薪水 衛生局 醫護人員

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