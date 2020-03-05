新冠肺炎確診外籍客搭長榮 空服需自主健康管理
一名58歲外籍男子日前曾自台灣搭乘長榮班機飛往澳洲，確診感染新冠肺炎，男子姓名及座位等資料還不清楚，當班空服組員預計6日返台，且需要自主健康管理。
中央流行疫情指揮中心目前不知道這名外籍男子的身分，只能根據現有資訊鎖定一名可能個案，可能是2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，於2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台。
指揮官陳時中表示，因為無法跟當事者對談，因此對於該個案在疫調上相當困難，希望澳洲可以趕快跟台灣回報，就像台灣有相關確診案例會跟國外回報一樣。
根據長榮航空和桃園國際機場的消息，搭戴這名外籍旅客的長榮航機，在抵達澳洲後，又去執行其他航線的飛行任務，已於今晚從日本飛回桃機進行深度消毒；至於當時同機的長榮機組員，另搭長榮不戴客的航機於明天上午返台。
指揮官陳時中表示，希望可以在該班空服組員回到台灣之前，可以從澳洲那邊知道確診患者的相關資料，包含座位在哪等，但所有空服組員回台後，都必須要自主健康管理。機組員部分，等到回來之後，會在有防護之下，帶到檢疫所做相關問診，了解身體情況。
中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥也說，會再跟長榮航空了解機組員的情況，也還要再跟澳洲確認確診患者到底是誰，有接觸的才會居家隔離。
地勤人員的部分，陳時中說，這部分也會去了解，但地勤人員的接觸時間較短，還是要先確定確診案例到底是誰。
目前鎖定的澳洲確診個案疑似是從英國轉曼谷再到台灣，針對澳洲確診個案27日時曾在台灣就診，陳時中也表示，症狀跟流感一樣，不太可能把流感案例都來做篩檢，還要配合其他情況，不可能咳一聲就抓去篩檢。
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