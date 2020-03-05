快訊

澳新冠肺炎音樂家曾在台開記者會 記者也成密切接觸者

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

新冠肺炎確診外籍客搭長榮 空服需自主健康管理

中央社 / 台北5日電

一名58歲外籍男子日前曾自台灣搭乘長榮班機飛往澳洲，確診感染新冠肺炎，男子姓名及座位等資料還不清楚，當班空服組員預計6日返台，且需要自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心目前不知道這名外籍男子的身分，只能根據現有資訊鎖定一名可能個案，可能是2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，於2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台。

指揮官陳時中表示，因為無法跟當事者對談，因此對於該個案在疫調上相當困難，希望澳洲可以趕快跟台灣回報，就像台灣有相關確診案例會跟國外回報一樣。

根據長榮航空和桃園國際機場的消息，搭戴這名外籍旅客的長榮航機，在抵達澳洲後，又去執行其他航線的飛行任務，已於今晚從日本飛回桃機進行深度消毒；至於當時同機的長榮機組員，另搭長榮不戴客的航機於明天上午返台。

指揮官陳時中表示，希望可以在該班空服組員回到台灣之前，可以從澳洲那邊知道確診患者的相關資料，包含座位在哪等，但所有空服組員回台後，都必須要自主健康管理。機組員部分，等到回來之後，會在有防護之下，帶到檢疫所做相關問診，了解身體情況。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥也說，會再跟長榮航空了解機組員的情況，也還要再跟澳洲確認確診患者到底是誰，有接觸的才會居家隔離。

地勤人員的部分，陳時中說，這部分也會去了解，但地勤人員的接觸時間較短，還是要先確定確診案例到底是誰。

目前鎖定的澳洲確診個案疑似是從英國轉曼谷再到台灣，針對澳洲確診個案27日時曾在台灣就診，陳時中也表示，症狀跟流感一樣，不太可能把流感案例都來做篩檢，還要配合其他情況，不可能咳一聲就抓去篩檢。

長榮 陳時中 新冠肺炎

延伸閱讀

國際頻進入緊急狀態 陳時中：台灣離這狀況很遠

中職開打觀眾能現場加油嗎？若陳時中當主辦方會這樣做

幹嘛不直接停止所有大型活動？ 陳時中這樣回應

狗狗有新冠肺炎病毒 陳時中：病毒非來自體內

相關新聞

誤傳疫情假消息 醫院：責任醫院都可能收到疑似病例

近日又有民眾誤傳疫情假消息，通訊軟體line上瘋傳一則貼文，內容寫到，昨晚有林口的救護車載6員發燒病患至天晟醫院急診室看...

遠航大量解雇528人 資遣費、欠薪恐由墊償基金代墊

遠東航空去年底無預警停飛，今年初遭民航局廢止民用航空運輸業許可證，遠航今證實已簽下大量解雇計劃書，並通報台北市勞動局，預...

沒事別到醫院…疫情使診所業績砍半疾呼「撐不住了」

新冠肺炎疫情持續升溫，「沒事別到醫院」已成了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最常倡議的防疫作為，國內基層診所、各級醫院門...

東北季風增強 明天清晨竹苗低溫下探13度

受到東北季風增強影響，中央氣象局今天表示，明天凌晨竹苗地區有機會下探13度，白天開始各地冷空氣減弱，隨後轉為舒適穩定的天...

基層診所業績掉 要求漲診察費、減稅、補足物資

新冠肺炎疫情延燒，國人就醫行為改變，國內基層診所面臨營運壓力，今提出三大訴求要求政府正視，以免基層在疫情中先倒下。中華民...

獨／疫情又急又快！東區「朕店麻辣鍋」3月底熄燈　

受到新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊台灣各大小餐廳的經營。鄰近捷運國父紀念館站的「朕店麻辣鍋」於3月5日在官方粉絲頁宣佈，預計...

客委會預算不足？ 主委：再少都能做事

「不能因為預算少就不要編！」客委會主委李永得5日在立法院就紓困預算進行審查時，大聲反擊國民黨立委鄭正鈐的質疑。鄭正鈐先表示，「1.8億的預算過少，做不了什麼事，不如轉給教育部併用。」引發李永得不滿反駁

阿里山花季10日登場 將實施交通管制 民眾務必遵守

阿里山花季將自3月10日登場至4月10日，嘉義縣警察局將配合交通部公路總局在台18線執行交通管制措施，嘉義縣警察局提醒，...

張綱維欠薪3個月確定大量解雇 5月24日生效解雇528人

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，在今天第三度積欠員工薪資後，董事長張綱維...

「疫」外商機！DYCTEAM用邊料打造時髦口罩套 一罩難求成搶手貨

新冠肺炎的影響，各類的抗疫產品包括消毒酒精、口罩都是熱門商品，在民生通路一上架幾乎都會被秒殺。不過設計師品牌DYCTEA...

網購透露愛情觀！常買運動用品感情較開放

網路購物已是現代人不可或缺的購物型態，但你知道嗎，網路購物行為其實會透露出你的戀愛觀，習慣透過網路購買運動用品的女性，對...

廢寶特瓶變身再生花器 「行動綠方舟」進駐板橋大遠百

民眾環保、再生意識提升，企業也帶頭落實生態教育。遠東集團與小智研發公司攜手，將傳統動輒占地千畝的回收處理廠，濃縮改造成貨...

熱門新聞

獨／不堪疫情虧損！20年「祥福餐廳」3月11日停業

高鐵第幾節車廂最安靜？內行人「專業解析」告訴你

中國原料藥短缺 我國抗生素、解熱鎮痛藥傳八月恐斷貨

獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

口罩日產能達千萬配給量多少？ 衛福部：每人每周5片

不願放棄！人工生殖第3次終成功 她40歲喜得女

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。