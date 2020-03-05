快訊

新冠肺炎疫情記者會臨時加場 今天22：10再開直播

為何不直接停止所有大型活動？ 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒事別到醫院…疫情使診所業績砍半疾呼「撐不住了」

聯合報 / 記者陳雨鑫邱宜君／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續升溫，「沒事別到醫院」已成了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最常倡議的防疫作為，國內基層診所、各級醫院門診量因此大減，但日前通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中，僅針對因疫情「停業」給予補償，基層診所今發出聲明，盼政府給予及時雨、比照藥師提升診察費及診療費、減稅5到8％、補足N95口罩等訴求。

中華民國診所協會全聯會副理事長蔡昌學表示，受到疫情影響，感冒相關科別的基層診所，門診量與以往相比減少五成、其餘科別至少減少二到三成，患者人數減少，但是基本的營運成本依舊，包含人事、水電等，加上因應防疫得設置發燒篩檢等額外成本，皆是診所的負擔。

蔡昌學表示，目前紓困特別條例中，僅針對因疫情停業的醫院給予人事、水電等補償，該條件太過嚴苛，沒有一家診所願意在疫情期間，想接觸到確診個案而停診，為了服務民眾仍持續開業。

他認為這期間的損失，政府應給予補助，包含比照藥師提高18％的診察、診療費、健保點值恢復一點一元；財政部予以醫護人員稅務貸款減免；當新冠肺炎傳播社區化後，N95口罩、防護裝備配給數量應予以提高，才可以讓基層診所安心在疫情期間提供服務。

對此，衛生福利部全民健保署署長李伯璋表示，就醫民眾減少，醫療院所申報點數就少了，但「我們不會讓醫界不好做事」，健保署會精算去年核定的費用，按照去年同期的費用去給付，幫助醫療人員，不會因為病人少就拿到的錢就少，收入部縮水。

台灣醫院協會理事長翁文能表示，日前衛福部已召集台灣醫院協會、區域醫院協會等召開會議，許多醫院皆表示在疫情期間，門診量至少減少二成，但多數醫院在營運上仍有預算可以支應防疫時期，但診所面臨的情況恐相對嚴峻。

衛福部醫事司長石崇良表示，紓困特別條例中，皆已匡列醫療機構、醫療人員在防疫期間的補償方式，但細節仍在討論，像是紓困特別條例中的第二條第一項，針對投入防疫的醫療等人員，提供補償與津貼，如照顧確診個案，給予加給津貼，以及日前宣布的醫療人員及社工禁止出國命令，也是在此條例中給予全額補償。

第二條第二項則是在防疫期間，協助防疫的機構、團體，針對辦理績效卓越者給予獎勵，獎勵金目前也在研議中；第九條第一項則是受到新冠肺炎影響，各事業目的主管機關皆能獲得紓困，醫療機構也包含其中。

石崇良表示，至於醫療機構在新冠肺炎中如何定義「影響程度」，將以「總營運量」為依據，該數字也在研議中；另，醫療機構若是在疫情期間，資金調度受影響，發不出員工薪資等，需貸款紓困，政府也將給予貸款利息的補償。

最後針對第九條第二項，因新冠肺炎疫情而停診、關院，也可依照紓困特別條例給予補償，其範疇包含人事、水電成本等

新冠肺炎 疫情 健保

延伸閱讀

鑽石公主號19國人 待三採陰性7日可出檢疫所

因應新冠輕症多 指揮中心廣設13檢疫所可納千人

市聯醫集體請辭？陳時中：互相體諒來度過難關

陳時中：疫區、集會、飛機、醫院 4大險區

相關新聞

誤傳疫情假消息 醫院：責任醫院都可能收到疑似病例

近日又有民眾誤傳疫情假消息，通訊軟體line上瘋傳一則貼文，內容寫到，昨晚有林口的救護車載6員發燒病患至天晟醫院急診室看...

遠航大量解雇528人 資遣費、欠薪恐由墊償基金代墊

遠東航空去年底無預警停飛，今年初遭民航局廢止民用航空運輸業許可證，遠航今證實已簽下大量解雇計劃書，並通報台北市勞動局，預...

東北季風增強 明天清晨竹苗低溫下探13度

受到東北季風增強影響，中央氣象局今天表示，明天凌晨竹苗地區有機會下探13度，白天開始各地冷空氣減弱，隨後轉為舒適穩定的天...

沒事別到醫院…疫情使診所業績砍半疾呼「撐不住了」

新冠肺炎疫情持續升溫，「沒事別到醫院」已成了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最常倡議的防疫作為，國內基層診所、各級醫院門...

基層診所業績掉 要求漲診察費、減稅、補足物資

新冠肺炎疫情延燒，國人就醫行為改變，國內基層診所面臨營運壓力，今提出三大訴求要求政府正視，以免基層在疫情中先倒下。中華民...

獨／疫情又急又快！東區「朕店麻辣鍋」3月底熄燈　

受到新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊台灣各大小餐廳的經營。鄰近捷運國父紀念館站的「朕店麻辣鍋」於3月5日在官方粉絲頁宣佈，預計...

客委會預算不足？ 主委：再少都能做事

「不能因為預算少就不要編！」客委會主委李永得5日在立法院就紓困預算進行審查時，大聲反擊國民黨立委鄭正鈐的質疑。鄭正鈐先表示，「1.8億的預算過少，做不了什麼事，不如轉給教育部併用。」引發李永得不滿反駁

阿里山花季10日登場 將實施交通管制 民眾務必遵守

阿里山花季將自3月10日登場至4月10日，嘉義縣警察局將配合交通部公路總局在台18線執行交通管制措施，嘉義縣警察局提醒，...

張綱維欠薪3個月確定大量解雇 5月24日生效解雇528人

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，在今天第三度積欠員工薪資後，董事長張綱維...

「疫」外商機！DYCTEAM用邊料打造時髦口罩套 一罩難求成搶手貨

新冠肺炎的影響，各類的抗疫產品包括消毒酒精、口罩都是熱門商品，在民生通路一上架幾乎都會被秒殺。不過設計師品牌DYCTEA...

網購透露愛情觀！常買運動用品感情較開放

網路購物已是現代人不可或缺的購物型態，但你知道嗎，網路購物行為其實會透露出你的戀愛觀，習慣透過網路購買運動用品的女性，對...

廢寶特瓶變身再生花器 「行動綠方舟」進駐板橋大遠百

民眾環保、再生意識提升，企業也帶頭落實生態教育。遠東集團與小智研發公司攜手，將傳統動輒占地千畝的回收處理廠，濃縮改造成貨...

熱門新聞

獨／不堪疫情虧損！20年「祥福餐廳」3月11日停業

中國原料藥短缺 我國抗生素、解熱鎮痛藥傳八月恐斷貨

高鐵第幾節車廂最安靜？內行人「專業解析」告訴你

獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

口罩日產能達千萬配給量多少？ 衛福部：每人每周5片

不願放棄！人工生殖第3次終成功 她40歲喜得女

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。