沒事別到醫院…疫情使診所業績砍半疾呼「撐不住了」

新冠肺炎疫情持續升溫，「沒事別到醫院」已成了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最常倡議的防疫作為，國內基層診所、各級醫院門診量因此大減，但日前通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中，僅針對因疫情「停業」給予補償，基層診所今發出聲明，盼政府給予及時雨、比照藥師提升診察費及診療費、減稅5到8％、補足N95口罩等訴求。

中華民國診所協會全聯會副理事長蔡昌學表示，受到疫情影響，感冒相關科別的基層診所，門診量與以往相比減少五成、其餘科別至少減少二到三成，患者人數減少，但是基本的營運成本依舊，包含人事、水電等，加上因應防疫得設置發燒篩檢等額外成本，皆是診所的負擔。

蔡昌學表示，目前紓困特別條例中，僅針對因疫情停業的醫院給予人事、水電等補償，該條件太過嚴苛，沒有一家診所願意在疫情期間，想接觸到確診個案而停診，為了服務民眾仍持續開業。

他認為這期間的損失，政府應給予補助，包含比照藥師提高18％的診察、診療費、健保點值恢復一點一元；財政部予以醫護人員稅務貸款減免；當新冠肺炎傳播社區化後，N95口罩、防護裝備配給數量應予以提高，才可以讓基層診所安心在疫情期間提供服務。

對此，衛生福利部全民健保署署長李伯璋表示，就醫民眾減少，醫療院所申報點數就少了，但「我們不會讓醫界不好做事」，健保署會精算去年核定的費用，按照去年同期的費用去給付，幫助醫療人員，不會因為病人少就拿到的錢就少，收入部縮水。

台灣醫院協會理事長翁文能表示，日前衛福部已召集台灣醫院協會、區域醫院協會等召開會議，許多醫院皆表示在疫情期間，門診量至少減少二成，但多數醫院在營運上仍有預算可以支應防疫時期，但診所面臨的情況恐相對嚴峻。

衛福部醫事司長石崇良表示，紓困特別條例中，皆已匡列醫療機構、醫療人員在防疫期間的補償方式，但細節仍在討論，像是紓困特別條例中的第二條第一項，針對投入防疫的醫療等人員，提供補償與津貼，如照顧確診個案，給予加給津貼，以及日前宣布的醫療人員及社工禁止出國命令，也是在此條例中給予全額補償。

第二條第二項則是在防疫期間，協助防疫的機構、團體，針對辦理績效卓越者給予獎勵，獎勵金目前也在研議中；第九條第一項則是受到新冠肺炎影響，各事業目的主管機關皆能獲得紓困，醫療機構也包含其中。

石崇良表示，至於醫療機構在新冠肺炎中如何定義「影響程度」，將以「總營運量」為依據，該數字也在研議中；另，醫療機構若是在疫情期間，資金調度受影響，發不出員工薪資等，需貸款紓困，政府也將給予貸款利息的補償。

最後針對第九條第二項，因新冠肺炎疫情而停診、關院，也可依照紓困特別條例給予補償，其範疇包含人事、水電成本等