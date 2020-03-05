東北季風增強 明天清晨竹苗低溫下探13度

受到東北季風增強影響，中央氣象局今天表示，明天凌晨竹苗地區有機會下探13度，白天開始各地冷空氣減弱，隨後轉為舒適穩定的天氣，但很快地下周日、周一又有一道鋒面通過，屆時北台灣高溫會再降2到4度，但不會像這波這麼冷，下周二、三也有冷空氣，影響程度要再觀察。

氣象局預報員王品翔表示，明天白天開始冷氣團慢慢減弱，不過明天清晨是這波冷氣團影響最明顯的時間點，竹苗有機會出現13度低溫，北台灣清晨也有14、15度左右低溫，白天開始到下周日天氣回穩。

王品翔說，下周日白天到下周一，有一道鋒面通過，屆時北台灣、東北部雲量會變多，轉為偶有零星降雨的天氣，高溫方面，也會下降2到4度，不過不會像這波這麼冷，下周三開始，整體環境水氣增加，再加上東北季風影響，北部、東北部天氣再度轉涼，將是有局部短暫陣雨的天氣，中南部也有零星降雨。

今天白天玉山有降雪，高山是否還有機會降雪？王品翔說，目前玉山的水氣已經減少，降雪的機率也減少，接下來要看下周二、三的冷空氣影響程度，如果水氣、溫度配合得當，也有可能再降雪。